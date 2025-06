Formatura em escola com 15 pares de gêmeos chama atenção pela coincidência Cerimônia em Nova York causou surpresa pela quantidade recorde de irmãos nascidos no mesmo dia entre os formandos Internacional|Do R7 24/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gêmeos participaram do programa Today, da NBC, nos Estados Unidos Reprodução de vídeo/Today NBC

Uma cerimônia de formatura realizada no último sábado (21) em Long Island, Nova York (EUA), chamou atenção por um detalhe nada comum: 15 pares de gêmeos subiram ao palco da Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy High School para receber seus diplomas.

O número surpreendeu até os próprios alunos, que só notaram o fenômeno quando algumas mães começaram a fazer as contas.

“Somos amigos de muitos deles, mas nunca havíamos parado para contar até que nossa mãe e outras mães de gêmeos comentaram”, contou a estudante Chloe Manzo ao site Greater Long Island. “Ficamos chocadas.”

‌



Segundo a diretora da escola, Heather Dvorak, a instituição já havia testemunhado outro momento curioso em 2014, quando nove pares de gêmeos e um trio de trigêmeos se formaram juntos. “Cada turma tem sua própria identidade”, disse ela ao jornal Newsday. “Mas desde o início, sabíamos que essa classe era particularmente unida.”

‌



Embora tantos irmãos possam sugerir confusões em sala de aula, todos os 15 pares são gêmeos bivitelinos, o que evitou que os professores enfrentassem dilemas de identidade durante as aulas. Ainda assim, a convivência entre os gêmeos criou uma espécie de laço coletivo. “A maioria está junta desde o jardim de infância”, explicou Timothy Lamb, vice-diretor da escola.

‌



De acordo com Lamb, muitos dos pais se conheceram em grupos de apoio voltados especificamente para famílias com filhos gêmeos, e esses laços se fortaleceram ao longo dos anos, refletindo na amizade dos estudantes. “É como se formassem uma pequena comunidade dentro da escola”, afirmou.

A presença dos gêmeos não só marcou visualmente a cerimônia, mas também serviu como símbolo da forte conexão entre os alunos da turma de 2025. Em meio a becas, abraços e discursos emocionados, o desfile duplicado foi um dos pontos altos do evento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp