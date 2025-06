Pais causam polêmica ao contratar dançarinas de pole dance para formatura do filho Apresentação provocativa fora da escola mobiliza polícia de Taiwan e gera críticas na comunidade escolar Internacional|Do R7 23/06/2025 - 18h07 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h07 ) twitter

Dançarinas atraíram multidão para frente de escola em Taiwan Reprodução de vídeo/SET News

Um casal em Taiwan gerou controvérsia ao contratar duas dançarinas de pole dance para se apresentarem em frente à escola secundária onde seu filho havia acabado de se formar.

O evento ocorreu em meados de junho, logo após a cerimônia de formatura na Taichung Municipal Wanhe Junior High School, quando os alunos deixavam o prédio.

Alunos e pais ficaram surpresos com a performance das dançarinas, que atraíram uma multidão curiosa e incrédula. Durante o show, o garoto, que havia sido convidado a ficar entre as artistas, demonstrou evidente constrangimento. A apresentação se estendeu quando as dançarinas subiram ao teto de dois veículos utilitários esportivos, onde haviam instalado os postes para a dança.

‌



A mãe do jovem, que preferiu não revelar seu nome, disse à imprensa po9caoque o espetáculo foi patrocinado por um amigo e coreografado por ela mesma, com o objetivo de “se destacar” entre as diferentes atividades organizadas para a formatura. “Queria que fosse um presente de formatura inesquecível para meu filho”, afirmou.

‌



Por sua vez, o estudante declarou ter ficado surpreso e sem palavras ao presenciar o pole dance promovido pelos pais, mas optou por não se opor, respeitando as intenções deles.

No entanto, a reação da comunidade não foi unânime. Outro pai expressou preocupação, argumentando que a apresentação não era apropriada para um local frequentado por adolescentes. “São apenas alunos do ensino médio”, afirmou.

‌



Um representante da escola, que preferiu manter o anonimato, destacou que a instituição não apoia esse tipo de celebração. “Vamos intensificar nossos esforços educativos e incentivar os pais a comemorarem de forma mais racional, evitando gastos desnecessários”, disse.

A manifestação atraiu a atenção da polícia, que interveio para dispersar o público devido à perturbação da ordem pública causada pela apresentação. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais de Taiwan e em outras partes da Ásia, gerando debates acalorados.

Nas plataformas digitais, muitos internautas reprovaram o ato. “É ridículo. Vergonha para os pais do garoto”, comentou um usuário. Outro opinou que, embora se possa contratar dançarinas, não é correto realizar o show nas proximidades da escola.

