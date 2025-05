Gata sobrevive a queda em penhasco de quase 115m de altura nos EUA Animal foi encontrado em caixa de transporte após tragédia que matou duas pessoas no Parque Nacional Bryce Canyon, em Utah Internacional|Do R7 02/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h07 ) twitter

Gata idosa sobreviveu a queda em penhasco de quase 115m de altura nos EUA Divulgação/Best Friends Animal Society

Uma gata de 12 anos, chamada Mirage, sobreviveu a uma queda de aproximadamente 115 metros de um penhasco no Parque Nacional Bryce Canyon, em Utah, nos Estados Unidos, onde duas pessoas morreram.

O animal foi encontrado em uma caixa de transporte preta, suja e rasgada, ao lado dos corpos de Matthew Nannen, de 45 anos, e Bailee Crane, de 58 anos, que caíram de um dos mirantes do parque.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Garfield, a queda ocorreu entre a noite de segunda-feira (28) e a manhã de terça-feira (29). Os corpos foram encontrados na terça.

As autoridades acreditam que Nannen e Crane, que moravam em um caminhão alugado e haviam se mudado recentemente para a Flórida, escalaram a grade de proteção do mirante antes da queda. A causa do acidente ainda é desconhecida.

‌



O Parque Nacional Bryce Canyon, conhecido por suas formações rochosas e penhascos, é um destino turístico popular no sul de Utah.

Resgate e recuperação

Animal foi encontrado em uma caixa de transporte preta, suja e rasgada Divulgação/Best Friends Animal Society

Após o incidente, Mirage foi inicialmente levada para um internato de animais. Na quarta-feira (30), foi acolhida pela ONG de proteção ambiental Best Friends Animal Society, em Kanab, ainda em Utah.

‌



Judah Battista, diretor da Best Friends, disse ao jornal USA Today que Mirage estava com hematomas, dolorida e emaranhada, mas surpreendentemente em alerta e amigável.

A gata sofreu fraturas nas pontas dos dois dentes caninos, mas já consegue comer e beber sozinha. Exames de sangue apresentaram resultados normais, mas exames de raio-X foram solicitados para verificar possíveis ferimentos internos.

‌



“Ela é uma menina muito querida e está indo muito bem. É realmente notável”, disse Battista.

