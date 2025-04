Gato viraliza ao dormir em cima de piano enquanto tutores tocam o instrumento

A pianista profissional Mariana Koval fez sucesso nas redes sociais ao mostrar sua rotina peculiar. Um de seus dez gatos , chamado de Zlatko, se recusa a abandonar a tutora durante as dez horas de prática no piano e chega a pegar no sono em cima das teclas do instrumento.



O gato não perde nenhum ensaio de sua tutora e já tem um compositor favorito, Chopin. Para muitos felinos, o barulho alto do piano pode incomodar seus ouvidos sensíveis, mas para Zlatko e seus irmãos, o som de Mariana não os estressa e acalma os animais.