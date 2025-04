General russo morre em explosão de carro em Moscou no dia da visita do enviado de Trump Morte do general foi confirmada pelas autoridades russas, que classificaram o ataque como um ato terrorista Internacional|Do R7 25/04/2025 - 09h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h46 ) twitter

General russo morre em explosão de carro em Moscou Reprodução/Redes Sociais - X/Twitter

O tenente-general Yaroslav Moskalik, vice-chefe do principal órgão de operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morreu nesta sexta-feira (25) após a explosão de um carro na região de Balashikha, nos arredores de Moscou. A detonação ocorreu por volta das 10h40 (horário local) e foi provocada por um explosivo improvisado instalado em um veículo da marca Volkswagen.

A morte do general foi confirmada pelas autoridades russas, que classificaram o ataque como um ato terrorista. “Hoje mesmo, nosso militar foi morto em um ataque terrorista em Moscou”, declarou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante coletiva com jornalistas.

Moskalik, de 58 anos, ocupava uma posição de alto escalão dentro do Estado-Maior das Forças Armadas, sendo responsável pelo planejamento e execução de operações militares — incluindo aquelas ligadas à ofensiva russa na Ucrânia.

⚡️⚡️ Major General Yaroslav Moskalik, the deputy chief of the Russian General Staff’s Main Operational Directorate, was killed in a car explosion outside Moscow, pro-Kremlin media report.



Read more: https://t.co/DaeBpxmRZj pic.twitter.com/lJUHLlzyqo — The Moscow Times (@MoscowTimes) April 25, 2025

As investigações sobre o atentado seguem em andamento. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.

‌



Poucas horas após o atentado, o presidente russo, Vladimir Putin, recebeu no Kremlin o enviado especial do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o empresário Steve Witkoff, que chegou a Moscou no mesmo dia. A coincidência temporal entre os dois eventos gerou especulações, mas até o momento não há informações oficiais ligando as ocorrências.

