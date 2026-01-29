Groenlândia mostrou que a Europa não está morta no cenário internacional, diz especialista Ainda segundo Igor Lucena, Trump conseguiu abrir uma brecha de negociação comercial em torno da ilha

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro dinamarquês relata otimismo após reuniões com os EUA sobre a Groenlândia.

Igor Lucena destaca o temor dos republicanos em defender um ataque à Dinamarca nas eleições.

União dos europeus é vista como uma resposta à ameaça dos EUA, afirmando sua relevância no cenário internacional.

A negociação pela presença americana na Groenlândia mostra a complexidade da política internacional atual. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca disse que está mais otimista após conversas com os Estados Unidos. Ele afirmou que teve a primeira reunião de alto nível em Washington sobre a situação da Groenlândia, ressaltando que a questão ainda não foi resolvida, mas está avançando. Novas reuniões serão planejadas.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (29), Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, afirma que os europeus se uniram comercialmente e ameaçaram Donald Trump com a chamada ‘bazuca comercial’. Segundo ele, o empresariado americano reprovou radicalmente o presidente.

‌



“Tudo o que os republicanos não querem é ir para as eleições tendo que defender um ataque ou uma invasão a um aliado estratégico da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte], um aliado estratégico histórico dos Estados Unidos, que é a Dinamarca. Então o presidente Trump não conseguiu o que queria, mas talvez tenha alcançado seu objetivo, que é abrir uma brecha de negociação forte para a maior presença americana na Groenlândia”, analisa Lucena.

O especialista explica que o mais importante dessa movimentação foi a capacidade de união dos europeus, mesmo quando o desafiante do outro lado são os EUA: “A Europa não está morta no cenário internacional e pode, sim, quando quer e quando se vê de fato ameaçada, ter mecanismos para a sua própria proteção e a proteção dos seus interesses em conjunto”, finaliza.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!