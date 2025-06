Helicóptero cai e mata sete pessoas no norte da Índia Segundo a imprensa indiana, investigações preliminares apontam que as condições climáticas podem ter favorecido o acidente Internacional|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 15/06/2025 - 08h38 (Atualizado em 15/06/2025 - 09h09 ) twitter

Acidente ocorreu na manhã deste domingo Reprodução/ redes sociais @uttarakhandcops

Um helicóptero que transportava 7 pessoas, incluindo uma criança, caiu em uma região de mata no município de Rudraprayag, no norte da Índia , na manhã deste domingo (15). Segundo informações da imprensa indiana, investigações preliminares apontam que as condições climáticas podem ter favorecido o acidente. Este seria o quinto acidente de helicóptero em seis semanas no país.

Oficiais da gestão de desastre do estado de Uttarakhand acreditam que a aeronave tenha voado em condições de alta nebulosidade, o que reduziu a visão do piloto. Além disso, o terreno estreito e montanhoso pode ter dificultado a possibilidade de manobras.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro de Estado, Pushkar Singh Dhami, lamentou o acidente e afirmou que uma reunião de alto nível será realizada para uma revisão completa deste acidente.

“Os procedimentos de segurança das operações de helicóptero estão sendo examinados de perto. É nosso esforço garantir que nenhum acidente semelhante ocorra no futuro; para isso, o Procedimento Operacional Padrão (POP) está sendo tornado mais rigoroso e eficaz. Não aceitaremos concessões quanto à segurança dos passageiros”, disse.

Ainda de acordo com a imprensa indiana, Dhami suspendeu os serviços de helicóptero neste domingo e na segunda-feira (16).

A polícia informou que com o impacto, o helicóptero ficou completamente queimado e os corpos das vítimas já foram retirados pela equipe de resgate.

Queda de avião

Na sexta-feira (13), um avião caiu na região oeste da Índia, deixando 240 mortos e apenas um sobrevivente.

O voo AI171 da Air India, um Boeing 787-8 com destino a Londres, caiu minutos após a decolagem, atingindo um alojamento de uma faculdade de medicina em uma área residencial no início da tarde.

