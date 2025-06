‘Sem democracia, não há liberdade’, diz Cármen Lúcia em evento na Suécia Declaração foi dada em Estocolmo, na Suécia, nas comemorações dos 30 anos do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral Brasília|Do R7 14/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 14/06/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Sem democracia, não há liberdade’, diz Cármen Lúcia em evento na Suécia Nelson Jr/Divulgação STF - Via Jornal de Brasília - 10.06.2025

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou nesta semana que “Sem democracia, não há liberdade e, sem liberdade, não há paz”. A declaração foi dada em Estocolmo, na Suécia, nas comemorações dos 30 anos do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (Idea Internacional).

“Defender a democracia é uma obrigação e uma responsabilidade para com a humanidade”, afirmou a ministra. O Brasil é membro do Idea Internacional desde 2016, sendo o TSE o representante do Estado brasileiro.

Nesta semana, ocorreram três eventos: a Conferência de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral, promovida em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores da Suécia e a Comissão Eleitoral da Austrália; a Reunião Extraordinária do Conselho de Estados-Membros; e a Sessão de Alto Nível do Idea Internacional.

Os encontros reuniram as lideranças dos órgãos de gestão eleitoral dos estados-membros do Idea.

‌



Na ocasião, eles discutiram a independência dos órgãos de gestão eleitoral, a construção de confiança, segurança e eleições, além do uso da inteligência artificial nos pleitos. Como parte da conferência, os líderes eleitorais presentes reforçaram seu compromisso coletivo com eleições livres e justas por meio da Declaração de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp