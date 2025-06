O que se sabe sobre o único sobrevivente da queda de avião que matou mais de 240 na Índia Viswash Kumar Ramesh, de 40 anos, escapou pela saída de emergência do voo da Air India que caiu em Ahmedabad Internacional|Do R7 13/06/2025 - 09h12 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h12 ) twitter

Vishwash Kumar Ramesh sofreu apenas ferimentos leves e passa bem Reprodução/X/aviationbrk

Um acidente aéreo devastador na quinta-feira (12) em Ahmedabad, no oeste da Índia, deixou mais de 240 mortos e apenas um sobrevivente: Viswash Kumar Ramesh, de 40 anos, um cidadão britânico de origem indiana.

O voo AI171 da Air India, um Boeing 787-8 com destino a Londres, caiu minutos após a decolagem, atingindo um alojamento de uma faculdade de medicina em uma área residencial no início da tarde, no horário local (início da manhã, no horário de Brasília).

Viswash Kumar, que estava na poltrona 11A, ao lado de uma saída de emergência, conseguiu escapar dos destroços, mas seu irmão, Ajaykumar Ramesh, que ocupava o assento 11J, continua desaparecido.

Segundo a agência de notícias Reuters, Viswash Kumar ligou para o pai momentos antes da decolagem, informando que o voo partiria em breve. Minutos depois, já após o acidente, ele fez uma ligação de vídeo relatando a tragédia.

“Não faço ideia de como saí desse avião”, disse ele, de acordo com o relato dado por seu outro irmão, Nayan Kumar Ramesh, que mora em Leicester, na Inglaterra, à imprensa britânica.

A policial Vidhi Chaudhary, de Ahmedabad, confirmou à Reuters que Viswashkumar escapou pulando pela saída de emergência, embora não esteja claro se isso ocorreu antes ou depois do impacto.

No hospital, ele descreveu ao jornal Hindustan Times o cenário de horror: “Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Me levantei e corri. Havia pedaços do avião por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital”.

Imagens divulgadas nas redes sociais e exibidas por canais indianos mostram um homem com camiseta branca manchada de sangue, calça escura e cavanhaque, mancando na rua com hematomas no rosto, amparado por um socorrista.

Ele responde a perguntas de populares dizendo que os outros passageiros “estão todos lá dentro”. A Reuters disse que não conseguiu verificar a autenticidade do vídeo, mas a aparência do homem coincide com outras imagens divulgadas de Viswashkumar.

This man walking in white shirt Mr. Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11 A has survived the today's Air India plane crash in Ahmedabad, Gujarat. It's a miracle. He is the only one survivor confirmed by Ahmedabad Police. Thanks God. pic.twitter.com/gGLgt479m5 — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) June 12, 2025

Único sobrevivente

De acordo com o jornal The Times of India, Viswash Kumar está internado no Hospital Civil de Ahmedabad. Ele relatou ao primo, Dhirendra Somabhai, que ouviu um barulho estranho na aeronave, que pareceu “pairar no ar” antes do piloto gritar “Socorro! Socorro! Socorro!”.

Viswash Kumar e seu irmão, Ajaykumar, que também estava no voo, são originários de Diu, na Índia, mas moram no Reino Unido há mais de 15 anos, onde administram uma empresa de vestuário.

Ayub Mansuri, amigo da família que os levou ao aeroporto, disse ao Times of India que falou com Viswashkumar três vezes após o acidente, até o celular dele descarregar. “Corri para o hospital e o encontrei com ferimentos na cabeça e hematomas”, contou.

A família, abalada, ainda não tem notícias de Ajaykumar. Um primo no Reino Unido confirmou à rede britânica BBC que falou com Viswashkumar por telefone, mas ele apenas disse que estava bem. “Estamos mal. Todos muito abalados”, afirmou o primo à Reuters.

Na noite de quinta-feira, as autoridades isolaram a enfermaria do hospital para garantir a segurança do sobrevivente e auxiliar na investigação, conduzida pela Divisão Criminal de Ahmedabad.

