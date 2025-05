Homem dá tapa em menina de 9 anos na rua e arranca dedo de policial com mordida nos EUA Feliz Enrique, de 31 anos, atacou uma criança em Nova York e ainda mordeu policial fora de serviço que tentou impedir a agressão Internacional|Do R7 24/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 24/05/2025 - 12h40 ) twitter

Homem de 31 anos deu um tapa na cara de uma criança de 9 anos Reprodução

Uma cena inacreditável chamou atenção em Nova York, nos Estados Unidos. Um homem agrediu uma menina de apenas 9 anos no meio da rua e, ao ser abordado por um policial fora de serviço, arrancou a ponta do dedo do oficial com uma mordida. O caso aconteceu no bairro do Queens e terminou com o agressor preso.

Feliz Henrique, de 31 anos, caminhava pela calçada quando se aproximou da menina, que brincava com algumas amigas. O agressor perguntou o nome da criança e, sem nenhum motivo aparente, desferiu um tapa de forma violenta no rosto da garota.

A criança caiu no chão e ficou até com os dentes frouxos por conta da agressão. Ela também ficou com hematomas no corpo e no lábio, mas foi levada ao hospital e passa bem.

A cena inacreditável foi testemunhada de perto pelo sargento Sebastian Hajder, que estava de folga no momento e abordou imediatamente o agressor. Na confusão, Enrique mordeu a mão do policial com tanta força que arrancou a ponta de um dos dedos do oficial. Apesar do rápido atendimento, não foi possível reimplantar a parte do dedo arrancada.

Feliz Henrique tem histórico criminal e já cumpriu sete anos de prisão por tentativa de homicídio. Ele estava em liberdade condicional quando deu o tapa na menina e agora responderá por agressão, assédio e por colocar uma criança em risco.

Caso seja condenado, Henrique pode pegar até 25 anos de cadeia. A próxima audiência está marcada para acontecer em julho.