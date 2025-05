Turista russo é preso após agredir a filha de 2 anos durante férias da família nos EUA

Um turista russo foi preso nos Estados Unidos após ser flagrado agredindo violentamente a filha de dois anos em um resort na Flórida, onde estava de férias com a família. As câmeras do hotel registraram as cenas de agressão , incluindo chutes e puxões pelos cabelos — a criança chega a ser jogada no chão pelo pai. Testemunhas presenciaram os fatos e fizeram uma denúncia anônima, que resultou na prisão imediata do homem.



O acusado alegou que a criança estava "agitada", mas não apresentou justificativa para os atos violentos . Ele responde por abuso infantil agravado e resistência à prisão. Em audiência, o juiz determinou que o agressor permanecesse detido sem direito a fiança e proibiu qualquer contato com a criança. A menina foi levada ao hospital e permanece sob cuidados médicos.