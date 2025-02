‘Só estava na segunda marcha’, diz motorista inglês após acidente com carro esportivo Motorista de 35 anos estava dirigindo a mais de 200 km/h em estrada no Reino Unido Internacional|Do R7 22/01/2025 - 15h18 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h24 ) twitter

Daniel Halliwell dirigia a mais de 200 km/h quando perdeu o controle e bateu em outro carro Reprodução/ Policia de Cheshire

O inglês Daniel Halliwell, de 35 anos, foi condenado nesta terça-feira (21) a 32 meses de prisão após causar um acidente grave por direção imprudente em Runcorn, no Reino Unido. O motorista também foi proibido de dirigir por cinco anos, com uma extensão adicional de 18 meses, e terá que pagar uma multa de £228 (cerca de R$ 1,6 mil). Ele se declarou culpado pelo acidente ocorrido em 21 de julho de 2023.

Naquele dia, Halliwell estava dirigindo uma Ferrari a uma velocidade que variava de 164 a 219 km/h, muito acima do limite de 96 km/h da via. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com um Ford Fiesta, que estava entrando na estrada.

Em seu depoimento para a polícia, Halliwell disse que “estava apenas em segunda marcha” no momento do acidente.

No carro, estavam uma mulher e seu bebê de apenas três semanas, que foi gravemente ferido. O impacto da batida causou ferimentos tão graves que o bebê permanece com sequelas permanentes, mudando sua vida para sempre.

Investigações apontaram que a Ferrari estava a mais de 200 km/h, e testemunhas descreveram o comportamento de Halliwell como agressivo e assustador.

O sargento Andy Dennison ressaltou a gravidade do acidente, destacando que a velocidade excessiva em meio ao tráfego poderia ter levado a uma tragédia ainda maior. Halliwell, que se recuperou dos ferimentos leves, enfrentará um teste de reabilitação para tentar recuperar sua habilitação. O caso chamou a atenção para os riscos da direção imprudente e suas devastadoras consequências para as vítimas.