Homem de confiança de Putin usa avião militar de US$ 100 milhões para encontrar amante Em postagens nas redes sociais, jovem exibiu trechos da viagem; Kremlin não se pronunciou oficialmente sobre o caso Internacional|Do R7 11/07/2025 - 19h07 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h07 )

Maria Shalaeva, de 23 anos, é apontada como suposta amante de Belousov Reprodução/X

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, de 66 anos, foi detido após ser acusado de utilizar uma aeronave militar para transportar sua suposta amante, Maria Shalaeva, de 23 anos, em uma viagem pessoal. O episódio gerou constrangimento no alto escalão do Kremlin e colocou em xeque a conduta de um dos principais nomes da campanha militar russa na Ucrânia.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, incluindo o jornal britânico Daily Star, Maria foi levada a bordo de um avião Ilyushin-76 do Ministério da Defesa para Rostov-on-Don, cidade estratégica que abriga o quartel-general das Forças Armadas russas. O aeroporto local está fechado para voos civis desde o início da guerra, sendo operado exclusivamente por aeronaves militares.

RESUMO DA NOTÍCIA Andrei Belousov, ministro da Defesa da Rússia, é acusado de usar avião militar para transportar sua amante.

A jovem, Maria Shalaeva, compartilhou detalhes da viagem nas redes sociais, que foram posteriormente apagados.

A viagem foi de Rostov-on-Don, cidade com aeroporto fechado para voos civis, gerando suspeitas sobre a conduta de Belousov.

O Kremlin ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, que gerou constrangimento nas autoridades russas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em postagens nas redes sociais, já apagadas, a jovem exibiu trechos da viagem e afirmou que estava a caminho de Rostov, mesmo diante das restrições aéreas. “Quem está dizendo que aviões não voam para Rostov? Eles voam. Só que não para todos”, escreveu ela. A publicação provocou suspeitas de que a viagem teria sido facilitada por Belousov, recém-nomeado ao cargo e considerado um aliado direto do presidente Vladimir Putin.

Министр обороны россии Белоусов катает на военном самолёте свою любовницу эскортницу Марию Шалаеву. Она рассказала, что летала в закрытый военный аэропорт Ростова на самолёте со своим возлюбленным и сыном.



Russian Defense Minister Belousov rides his mistress escort Maria… pic.twitter.com/RomWlVQNXI — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) July 11, 2025

Maria ainda revelou que levou seu filho de três anos na viagem. Em uma das postagens, disse que o menino assistiu a desenhos animados durante o trajeto e chegou a pegar batatas fritas do piloto dentro da cabine da aeronave. Ela afirmou que não poderia divulgar quem havia autorizado o embarque. A viagem incluiu até um serviço de manicure, o que reforçou os indícios de que a missão tinha caráter privado e não institucional.

‌



Após a repercussão das publicações, agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), sucessor da KGB, visitaram o gabinete de Belousov. A informação foi divulgada pela mídia independente Nexta, que publicou trechos de mensagens atribuídas a Maria, nas quais ela sugere que o ministro seria seu parceiro. “Um homem do Kremlin, porém essa é outra história”, escreveu.

A aeronave usada na viagem, o Ilyushin-76, tem valor estimado em cerca de 100 milhões de dólares e é destinada exclusivamente a fins militares e estratégicos do governo russo.

‌



Até o momento, o Kremlin não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

