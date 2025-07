Rússia afirma que negociações de paz com Ucrânia continuam Moscou aguarda resposta de Kiev enquanto mantém operação militar Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h16 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h16 ) twitter

Análise: há uma diferença entre discurso protocolar russo e sua ações para o fim da guerra

O governo russo declarou que as negociações de paz com a Ucrânia não estão paralisadas, apesar das críticas recentes do presidente dos Estados Unidos sobre a postura de Vladimir Putin. Os EUA retomaram o envio de armas à Ucrânia, enquanto Moscou espera um sinal de Kiev para retomar as conversas. O Kremlin expressou o desejo de alcançar seus objetivos por meios políticos e pacíficos, mas a operação militar continua até que isso ocorra.

A Rússia exige que a Ucrânia abandone suas aspirações de ingressar na OTAN e retire suas tropas das regiões reivindicadas por Moscou. Apesar das pressões ocidentais por um acordo, a Rússia mantém suas exigências territoriais, algo já sugerido por Donald Trump em menor escala do que Moscou deseja. Especialistas observam uma diferença entre o discurso diplomático russo e suas ações no conflito.

