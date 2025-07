Escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia na UE ‘é uma possibilidade’, diz especialista

A Comissão para Situações de Crise da Europa apresentou um projeto de estratégia de guerra. Chamado de Preparação 2030, o documento prevê organizar o armazenamento de produtos essenciais em casos de conflito. O objetivo é garantir o abastecimento da população em situações extremas, como um conflito armado ou até desastres naturais. Entre os produtos estão alimentos, vacinas e medicamentos.



A estratégia acontece em meio aos alertas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sobre um possível ataque da Rússia contra a Europa nos próximos cinco anos. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais, diz que “a escalada do conflito é uma possibilidade”, e a preocupação dos países da União Europeia é de um possível avanço russo “porque as distâncias entre os países europeus são bastante diminutas quando comparamos a países continentais, como é o caso brasileiro”.



Segundo Galerani, existe um processo chamado de “elaborações de cenários” e que há uma possibilidade de ataque por parte da Rússia em relação aos outros países europeus, e, “nesse determinado contexto, nós observamos que há uma preparação da população civil”.