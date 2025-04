Homem desaparece após raro ataque de tubarão em praia de Israel Banhista estava nadando a poucos metros da areia quando foi atacado em Hadera Internacional|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Tubarão nada entre banhistas em Hadera, minutos antes de ataque Reprodução/X/Duduoppe

Um homem está desaparecido após ter sido atacado por ao menos um tubarão na costa de Hadera, em Israel, na segunda-feira (21). O incidente ocorreu próximo à usina de energia Orot Rabin, em uma área onde o banho de mar já era proibido. Segundo o jornal Times of Israel, autoridades locais e equipes de resgate iniciaram buscas imediatas por terra, mar e ar.

Testemunhas registraram o momento do ataque com celulares. Em um dos vídeos, um homem exclama: “Ele está com o tubarão, está lutando com ele”, seguido por gritos de desespero indicando que o banhista estava sendo mordido e arrastado mar adentro. Uma mulher que ligou para os serviços de emergência relatou que o homem pedia ajuda, mas ninguém conseguiu socorrê-lo.

דקות לפני התקיפה. בנאדם עומד ליד כריש באורך 2 מטר ולא יוצא מהמים אלא נשאר ואפילו מצלם. צוחק. "חחחח תראו הוא בא לילד"



אין לי מילים pic.twitter.com/YXKgHLr0mx — David Oppenheim (@Duduoppe) April 21, 2025

Imagens aéreas e de jet skis mostram equipes vasculhando a costa na tentativa de localizar a vítima. Segundo relatos da mídia israelense, este é o primeiro ataque de tubarão registrado no país. A área do incidente é conhecida por atrair, entre novembro e maio, tubarões de espécies que não costumam atacar humanos. Os animais surgem em busca da água quente liberada pelas usinas e da abundância de peixes mortos nos riachos próximos.

Organizações ambientais alertam há anos sobre o risco de interação humana com tubarões naquela região. A Sociedade para a Proteção da Natureza em Israel lamentou a falta de medidas de segurança e conservação, destacando que o local poderia ser controlado com ações simples por parte do governo.

דיווחים דרמטיים על צוללן שננשך ככה"נ על ידי כריש בחוף הים בחדרה. בנתיים הבחור לא נמצא. חיפושים כעת בחוף. ואווו pic.twitter.com/DfbABlFuj1 — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) April 21, 2025

Há relatos de pessoas puxando os rabos dos tubarões e até entrando na água com crianças para brincar com os animais. A Autoridade de Natureza e Parques reforçou o aviso à população para não se aproximar dos tubarões, que são espécies protegidas. O órgão reiterou que essas interações colocam em risco tanto a segurança pública quanto a preservação da fauna marinha.

