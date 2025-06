Homem é perseguido por peru ‘furioso’ na frente de casa nos EUA; assista Morador de Staten Island, em Nova York, viveu momento inusitado ao ser atacado por ave que protegia ninho com 11 ovos Internacional|Do R7 30/06/2025 - 12h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h00 ) twitter

Homem é perseguido por peru ‘furioso’ na frente de casa nos EUA Reprodução/YouTube/Staten Island Advance

Um morador de Staten Island, em Nova York, nos Estados Unidos, passou por uma situação inusitada e assustadora ao ser perseguido por um peru “furioso” bem na entrada da garagem de sua casa.

Noel Colon, que se preparava para ir ao trabalho, foi surpreendido pela ave, que o atacou enquanto ele carregava sacolas e se aproximava de seu carro. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.

No vídeo, é possível ver Colon tentando escapar do animal, que bate as asas agressivamente e o persegue com determinação (veja abaixo). “Eu estava preocupado em chegar ao trabalho na hora”, contou ele ao jornal Staten Island Advance.

Em um momento, Colon pensa que havia despistado o peru, mas a ave reaparece rapidamente, continuando a perseguição enquanto ele corria freneticamente ao redor do carro com uma mochila nas costas e embalagens nas mãos.

“Normalmente nunca tenho medo de nada que acontece na vida. Eu simplesmente me deixei levar. Mas aquilo foi algo completamente inesperado e eu fiquei apavorado”, revelou Colon.

Ele disse que o incidente foi tão intenso que quase lhe causou um “ataque cardíaco”. Após um período de fuga, ele conseguiu entrar no carro e sair do local.

Mais tarde, ao voltar do trabalho, Colon descobriu o motivo do comportamento agressivo da ave: havia 11 ovos em um ninho próximo ao local do ataque. Ele acredita que o peru, provavelmente uma fêmea, estava protegendo os filhotes que ainda não nasceram.

“Ela volta todo dia por volta das 6h30 e fica até umas 7h30 de manhã”, explicou ao Staten Island Advance. Por respeito à ave, ele decidiu não mexer nos ovos. “Agora, quando vejo um peru, atravesso a rua”, disse.

