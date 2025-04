Homem morre após ser atacado por crocodilo na Indonésia Vítima de 51 anos foi morta e arrastada por animal de mais de três metros enquanto nadava em praia de Palu Internacional|Do R7 07/04/2025 - 12h18 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo que circula nas redes sociais mostra crocodilo nadando após atacar e matar homem na Indonésia Reprodução/X/@TabascoHOY

Um homem de 51 anos, identificado como Sadarwinata, morreu após ser atacado por um crocodilo-de-água-salgada enquanto nadava na praia de Talise, em Palu, na Indonésia, na última quinta-feira (27).

Segundo a imprensa local, o réptil, com mais de três metros de comprimento, arrastou a vítima pela água e utilizou o “giro da morte”, uma técnica comum para imobilizar e dilacerar presas.

Testemunhas que estavam na areia tentaram avisar o nadador sobre a presença do crocodilo, mas ele não ouviu os gritos. Sadarwinata ainda tentou se defender, mas não sobreviveu ao ataque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o animal nada após o incidente.

Uma força-tarefa foi acionada rapidamente para o local. De acordo com Deny Abrahams, comissário sênior da polícia de Sulawesi Central, um membro do Corpo de Brigada Móvel precisou disparar contra o crocodilo para que ele soltasse a vítima. Apesar dos esforços, Sadarwinata já estava morto quando seus restos mortais foram recuperados do mar.

‌



“De acordo com depoimentos de testemunhas oculares, a vítima estava nadando muito perto do crocodilo, que já estava visível ao redor do local. Eles gritaram para avisá-lo, mas a vítima estava na água e não ouviu”, relatou Deny Abrahams ao jornal britânico Daily Star.

O corpo de Sadarwinata, marcado por perfurações de mordidas, foi recolhido pela polícia e encaminhado ao Hospital Bhyangkara para exame post-mortem. Conservacionistas estiveram no local para evitar novos ataques e alertaram os visitantes da praia de Talise para que mantenham vigilância ao nadar.

‌



O arquipélago indonésio é habitat de 14 espécies de crocodilos, incluindo raças extremamente grandes e violentas, como o crocodilo-de-água-salgada, conhecido por sua agressividade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp