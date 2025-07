Homem morre após ser sugado por máquina de ressonância magnética nos EUA Vítima de 61 anos usava uma corrente de metal quando foi puxada violentamente para dentro do equipamento em clínica de Nova York Internacional|Do R7 19/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 19/07/2025 - 13h52 ) twitter

Homem morreu após ser sugado de forma violenta por equipamento de ressonância magnético Pixabay

Um homem de 61 anos morreu de forma trágica após ser sugado por uma máquina de ressonância magnética enquanto usava um cordão de metal no pescoço. O acidente ocorreu na clínica Nassau Open MRI, em Long Island, Nova York, durante a realização de um exame. O acessório foi atraído com força pelo campo magnético e provocou ferimentos graves no paciente, que morreu no dia seguinte. A polícia investiga o caso.

Segundo a emissora NBC New York, o homem, que ainda não teve o nome divulgado, entrou na sala onde o equipamento estava em funcionamento e usava uma corrente metálica em volta do pescoço. O objeto foi imediatamente atraído com força pela máquina e virou um “torpedo”, como descreveu um policial, puxando o paciente do chão e lançando-o contra o equipamento.

O impacto causou um “episódio médico grave”, de acordo com os investigadores. A vítima foi levada em estado crítico ao hospital, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Ainda não se sabe o homem era um paciente que faria uma ressonância magnética ou porque ele entrou na sala com o equipamento ligado.

Protocolos não funcionaram

O campo magnético gerado pelas máquinas de ressonância é extremamente poderoso e qualquer objeto metálico representa risco de acidente. Por isso, protocolos rigorosos exigem que pacientes e funcionários não entrem na sala com metais no corpo.

O caso levanta dúvidas sobre possíveis falhas nos procedimentos de segurança da clínica. Ainda não está claro se o paciente foi orientado a retirar o cordão antes do exame ou se entrou acidentalmente na sala durante o funcionamento da máquina.

Até o momento, os responsáveis pela clínica não comentaram o caso oficialmente. A polícia segue investigando o ocorrido, e o Departamento de Saúde de Nova York também foi notificado.