Idosa morre de infecção que ‘devora o cérebro’ após lavar nariz com água da torneira nos EUA

Registro em alta resolução da ameba Naegleria fowleri Dr. James Roberts/Children's Healthcare of Atlanta

Uma mulher de 71 anos morreu no Texas, Estados Unidos, após contrair uma infecção cerebral rara, possivelmente ao usar água da torneira de um trailer para irrigação nasal. O caso foi descrito em um relatório do Morbidity and Mortality Weekly Report, publicação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

De acordo com o documento, a paciente usou diversas vezes um dispositivo de irrigação nasal com água não fervida coletada diretamente do sistema hidráulico do trailer. Quatro dias depois, começou a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e confusão mental.

Ela foi diagnosticada com meningoencefalite amebiana primária, infecção rara e com alto potencial lesivo ao cérebro. Apesar do tratamento, a vítima teve convulsões e morreu oito dias após o início dos sintomas.

A infecção foi causada pela Naegleria fowleri, conhecida como “ameba comedora de cérebro”. O microrganismo vive em ambientes de água doce e morna, como lagos, rios e fontes termais, e só infecta humanos quando entra pelo nariz.

‌



Autoridades de saúde do Texas afirmaram que a mulher não teve contato recente com ambientes aquáticos como rios ou lagos. A principal hipótese é que ela foi infectada durante a irrigação nasal com água contaminada.

Duas possíveis fontes da contaminação foram identificadas: o tanque de água potável do trailer, abastecido em data desconhecida antes da compra do veículo, e o sistema de abastecimento municipal, conectado ao trailer por uma mangueira com filtro.

‌



Investigadores coletaram 12 amostras de diferentes pontos, incluindo o borrifador nasal, chuveiro, torneiras, aquecedor e o próprio sistema de água do trailer.

Embora os testes não tenham encontrado DNA da Naegleria fowleri nem amebas viáveis, a análise apontou falhas na desinfecção do sistema de água.

‌



O relatório alerta para os riscos do uso de água não tratada em dispositivos de irrigação nasal. O documento reforça ainda a importância de manter a qualidade da água em trailers e o cumprimento das normas sanitárias por parte dos sistemas municipais.

As autoridades de saúde garantiram que a água da torneira na região continua segura para consumo. Casos de infecção por Naegleria fowleri são extremamente raros.

Entre 1962 e 2023, houve 164 casos relatados da infecção nos Estados Unidos. Apenas quatro sobreviveram.

Especialistas recomendam que a irrigação nasal seja feita apenas com água destilada, estéril ou fervida e resfriada. A fervura elimina microrganismos potencialmente presentes na água da torneira. Também é aconselhável evitar que a água entre pelo nariz durante atividades aquáticas.

