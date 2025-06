Homem tem dedos dos pés amputados após usar sapatos errados no dia do casamento Erro na medição e falta de atendimento adequado levaram à infecção e perda parcial do pé de paciente diabético Internacional|Do R7 08/06/2025 - 18h12 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h12 ) twitter

Martin Ralph se casou em julho de 2019 com Melissa Benning Reprodução/Facebook/melissa.benning.16

Martin Ralph, de 61 anos, teve quatro dedos do pé amputados após ter recebido sapatos ortopédicos que não serviam corretamente para seu casamento, em julho de 2019. Apesar de reclamar do desconforto e do tamanho inadequado dos calçados, o britânico foi aconselhado por profissionais de saúde a “amaciá-los” antes do uso.

No dia da cerimônia, Martin, que é diabético, usou os sapatos apertados por algumas horas, mas precisou trocar para suas botas ortopédicas habituais devido à dor intensa. Semanas depois, ele foi internado com um abscesso no dedão do pé direito. Após remoção de tecido necrosado, a infecção expôs a articulação, e a equipe médica decidiu amputar o dedo.

Nos quatro anos seguintes, Martin desenvolveu complicações adicionais que culminaram na perda de mais três dedos. Ex-proprietário de uma empresa de limpeza, ele hoje sofre dores constantes e limitações que o impedem de trabalhar ou andar sem ajuda.

Martin relata que sua medição para os sapatos foi realizada de forma incorreta três vezes no Hospital Amersham, em Buckinghamshire, na Inglaterra. Mesmo após sinalizar o desconforto, foi informado que os calçados precisavam ser “amaciados”. “Quando tirei a meia, meu dedo estava três vezes maior que o normal”, contou ao jornal inglês Mirror.

O homem também relata que uma bolha no pé evoluiu para uma infecção grave, chegando a se espalhar pela perna. Os médicos alertaram que poderia haver necessidade de amputação da perna, mas o tratamento com antibióticos evitou essa situação.

Martin descreve o momento da cirurgia como “horroroso” e revela a frustração de conviver com as sequelas, ressaltando que tudo poderia ter sido evitado com o calçado correto.

A rede de saúde pública de Buckinghamshire admitiu a falha no atendimento, reconhecendo que não ofereceu uma consulta clínica de acompanhamento para garantir o ajuste adequado do sapato. A instituição pediu desculpas e afirmou que está revisando seus protocolos para evitar novos casos.

A advogada especialista em negligência médica Alexandra Highfield, que representa Martin, destacou o impacto físico e psicológico sofrido pelo cliente. Segundo ela, esse caso exemplifica como um erro simples pode gerar consequências devastadoras e reforça a importância do aprendizado para garantir a segurança dos pacientes.

