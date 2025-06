Imagens mostram construção de suposta usina de enriquecimento de urânio na Coreia do Norte Registros de satélite podem indicar esforços do regime de Kim Jong-un para ampliar o arsenal nuclear do país Internacional|Do R7 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

Imagens recentes mostram construção de suposta usina de enriquecimento de urânio na Coreia do Norte Divulgação/Beyond Parallel

Imagens de satélite recentes indicam que a Coreia do Norte pode estar construindo uma usina de enriquecimento de urânio no complexo nuclear de Yongbyon, ao norte da capital Pyongyang.

Os registros foram divulgados em um relatório publicado na última quinta-feira (12) pelo Beyond Parallel, projeto do CSIS (Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais), sediado em Washington, nos Estados Unidos.

De acordo com o relatório, imagens captadas pelo satélite Maxar em 6 de junho deste ano mostram a construção de um novo edifício no setor sul do Centro de Pesquisa Nuclear de Yongbyon.

A estrutura, que mede aproximadamente 48 por 120 metros, tem dimensões e características semelhantes à usina de enriquecimento de urânio de Kangson, uma instalação não declarada próxima a Pyongyang.

A construção começou em meados de dezembro de 2024, segundo o Beyond Parallel. A parte externa da estrutura foi concluída no início deste mês, mas os trabalhos internos ainda estão em andamento.

O relatório corrobora uma declaração feita na última semana pelo diretor-geral da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), Rafael Grossi, em que ele diz que a agência estava monitorando a construção de um novo edifício em Yongbyon.

Grossi, na ocasião, enfatizou que mais informações são necessárias para confirmar o propósito exato da estrutura. Ele também expressou preocupação com as instalações de enriquecimento não declaradas em Yongbyon e Kangson.

Detalhes da construção

A análise das imagens de satélite revela que o local onde o novo edifício está sendo construído era anteriormente um pequeno complexo de suporte, localizado a cerca de 480 metros do Laboratório de Radioquímica e 1.800 metros da sala de centrífugas existente em Yongbyon.

Em dezembro de 2024, foram identificadas escavações para fundações de concreto, seguidas pela demolição de quase todas as estruturas preexistentes no local. Em abril deste ano, as fundações estavam concluídas, e a construção de um prédio de dois andares com estrutura de aço e telhado azul avançava, cercado por um muro de segurança de 603 metros com uma única entrada.

Imagens mais antigas, de dezembro de 2024, mostram escavações para fundações de concreto no local Divulgação/Beyond Parallel

Imagens de 6 de junho mostram que o exterior do edifício está finalizado, mas a construção interna continua, com suprimentos e equipamentos visíveis no terreno ao redor.

Dois pequenos tanques de armazenamento foram instalados na face sul da estrutura, e novos edifícios de apoio começaram a ser erguidos. Uma área no canto sudeste do muro sugere a possibilidade de futuras construções.

Ameaça nuclear

A Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Jong-un, tem aumentado significativamente seu arsenal nuclear nos últimos sete anos, desde as reuniões históricas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018 e 2019.

Um relatório divulgado em maio deste ano pelo Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA sugere que os norte-coreanos podem ter material físsil suficiente para até 90 ogivas nucleares, apesar das sanções do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) e esforços diplomáticos de alto nível para conter esse avanço.

Caso a nova estrutura em Yongbyon seja confirmada como uma usina de enriquecimento, o Beyond Parallel alerta que o arsenal nuclear norte-coreano pode crescer substancialmente até o final desta década.

