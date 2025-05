‘Espécie de segunda Guerra Fria’, diz especialista sobre iniciativas militares de países no espaço

A Coreia do Norte classificou como “ameaça muito perigosa” a decisão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de construir um Domo de Ouro , sistema de defesa de mísseis com capacidade terrestre e espacial.



Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (26), o Ministério das Relações Exteriores do país asiático afirmou que o objetivo da iniciativa é ameaçar a segurança dos Estados detentores de armas nucleares.



O documento também acusa os americanos de tentarem militarizar e transformar em campo de guerra nuclear o espaço exterior, e insiste que o plano de construir o domo é causa fundamental de provocar corrida armamentista nuclear no mundo.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça (27), o professor de relações internacionais, Vitelio Brustolin afirma que "nós estamos praticamente vivenciando uma espécie de segunda Guerra Fria diante desse cenário".



“Os tratados são os primeiros a ser descumpridos. Esse de 1967 [que proíbe a colocação de armas de destruição em massa no espaço], por exemplo, é abertamente descumprido tanto por Rússia quanto por Estados Unidos. [...] E a carta da ONU vem sendo rasgada. Quando nós vemos um país como a Rússia invadindo a Ucrânia, é rasgada a carta da ONU que proíbe guerras de anexação ”, pontua Brustolin.