Irã ameaça EUA, Reino Unido e França se interferirem em ofensiva a Israel Teerã anuncia novos ataques, com maior potencial, e diz que pode incluir bases americanas, britânicas e francesas Internacional|Do R7, em Brasília 14/06/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/06/2025 - 10h06 )

Irã, comandado por aiatolá Ali Khamenei, afirmou que vai intensificar ofensiva contra Israel Tasnim News Agency/Divulgação

Autoridades militares iranianas anunciaram novos ataques contra Israel e ampliaram o tom das ameaças a países ocidentais com presença militar no Oriente Médio. Segundo a agência estatal Fars, o Irã pretende manter a ofensiva e aumentar a escala dos lançamentos de mísseis.

“O próximo ataque contará com cerca de 2.000 mísseis, com intensidade vinte vezes superior à anterior”, afirmou um porta-voz militar iraniano, citado por veículos estatais e pela rede Al Jazeera.

A mensagem indica continuidade no confronto e possível ampliação do alvo para bases americanas, britânicas e francesas estacionadas na região.

Em comunicado divulgado neste sábado (14), Teerã alertou que navios e instalações militares dos três países poderão ser atingidos caso tentem impedir as ações contra Israel.

A ameaça veio após Israel lançar bombardeios sobre centros estratégicos iranianos, atingindo instalações nucleares, sistemas de defesa e postos de comando militar.

Reino Unido nega participação

O Reino Unido negou participação na ofensiva israelense. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que nem o governo nem a Força Aérea participaram de qualquer operação contra o Irã.

Starmer conversou com o premiê israelense Benjamin Netanyahu, declarando apoio ao direito de autodefesa de Israel, mas reforçou a necessidade de buscar uma saída diplomática.

Donald Trump e autoridades americanas disseram ter ajudado Israel e abater drones e mísseis iranianos. O presidente francês, Emmanuel Macron, também afirmou na sexta-feira (23) que seu país ajudaria a defender Israel contra represálias iranianas.

O Irã considera os ataques israelenses como provocação direta e promete uma resposta “dolorosa”, segundo fontes militares ouvidas pela Fars.

