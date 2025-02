Israel conclui testes para implantação de novos sistemas antidrones; veja vídeo Desde o início da guerra, cerca de 1.300 drones foram lançados contra Israel Internacional|Do R7 05/02/2025 - 17h39 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em outubro de 2024, mais de 60 pessoas ficaram feridas em Israel após um ataque com drone Divulgação/Ministério da Defesa de Israel

O Ministério da Defesa de Israel anunciou nesta quarta-feira (5) a conclusão de uma série de testes com novos sistemas antidrones. Os primeiros testes ocorreram em outubro, e a fase final foi realizada na terça-feira (4). Os sistemas que obtiveram melhor desempenho seguirão para uma nova etapa de desenvolvimento com financiamento integral do Ministério da Defesa.

Durante os testes finais, conduzidos em uma zona de tiro no sul de Israel, nove empresas demonstraram a capacidade de interceptar drones em diferentes distâncias, velocidades e altitudes, utilizando tecnologias que vão desde armas de fogo e canhões de 30 mm até drones interceptadores equipados com redes e mísseis especializados.

O evento, descrito pela pasta como uma competição tecnológica, contou com a presença do ministro da Defesa, Israel Katz, além de altos funcionários do governo e das Forças de Defesa de Israel (IDF). Segundo o ministério, após a análise dos resultados, as tecnologias mais promissoras entrarão em um processo acelerado de desenvolvimento e fabricação, com o objetivo de viabilizar sua implementação em curto prazo.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, cerca de 1.300 drones foram lançados contra Israel a partir de diferentes frentes, incluindo Líbano, Gaza, Iraque, Síria, Iêmen e Irã. De acordo com as IDF, 231 dessas aeronaves atingiram o território israelense, causando vítimas e danos em alguns casos.

‌



Para o ministro Israel Katz, o avanço desses sistemas é uma necessidade urgente. Ele destacou que a ameaça de drones tem se expandido para todas as frentes de combate e já custou vidas, reforçando a necessidade de uma resposta eficiente.

Em outubro de 2024, mais de 60 pessoas ficaram feridas em Israel após um ataque com drone. O grupo terrorista libanês Hezbollah assumiu autoria da ação. Mais tarde, o exército israelense pontuou que quatro soldados foram mortos e sete ficaram feridos.

‌



Katz afirmou que a mobilização de grandes empresas e startups inovadoras reflete o compromisso nacional com a defesa dos céus israelenses e que novas capacidades operacionais serão implementadas no campo de batalha em breve. Ele garantiu ainda que o governo seguirá investindo para proteger tanto os cidadãos quanto as forças de defesa contra ameaças aéreas, independentemente de sua origem.

As empresas Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael e seis startups foram os responsáveis por apresentar diferentes soluções para neutralizar veículos aéreos não tripulados nesta etapa de testes.