Reféns libertadas pelo grupo terrorista Hamas recebem homenagem em Israel; veja As soldados foram sequestradas no atentado de 7 de outubro de 2023, quando o grupo extremista matou 1.200 pessoas Internacional|Do R7 04/02/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h36 )

As soldados devem receber alta do hospital na quarta-feira (5) Reprodução/The Times of Israel

Libertadas após 15 meses de cativeiro em Gaza, cinco soldados do exército israelense compareceram nesta terça-feira (4) a uma homenagem no Hospital Beilinson em Petah Tikva, onde estão sendo tratadas.

Naama Levy, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Agam Berger e Liri Albag assistiram a um concerto enquanto os músicos tocavam diversas músicas, incluindo “Hallelujah”, de Leonard Cohen.

A orquestra também tocou “Parabéns para Você” para Albag, que fez 20 anos nesta terça. O concerto foi organizado pela Lu Yihi (Let it Be), uma organização voluntária de saúde mental que busca proporcionar alívio aos civis e soldados que sofreram na guerra.

מתחבקות ומתרגשות: לירי, קרינה, דניאלה, נעמה ואגם השתתפו מרחוק בקונצרט שהתקיים בבית החולים בילינסון, מטעם המיזם החברתי המוזיקלי "לו יהי", שנערך לכבודן@YoavBorowitz pic.twitter.com/b4E1SZdccM — כאן חדשות (@kann_news) February 4, 2025

As soldados devem receber alta do hospital na quarta-feira (5), informou uma emissora israelense. De acordo com a reportagem, as soldados poderiam passar algum tempo em um hotel, mas escolheram retornar para suas casas após a alta.

‌



As soldados foram sequestradas em Israel no atentado de 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista Hamas liderou milhares de terroristas em uma invasão ao sul de Israel que matou 1.200 pessoas, a maioria civis. Os terroristas sequestraram 251 pessoas, também a maioria civis, e levaram para a Faixa de Gaza.

Desde o início do acordo de cessar-fogo, 13 israelenses e cinco reféns tailandeses foram libertados do cativeiro na Faixa de Gaza. Mais 20 israelenses devem ser libertados nas próximas semanas, embora Israel tenha dito que acredita que oito deles não estejam mais vivos.

‌



Setenta e seis dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro permanecem em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortos confirmados pelo exército de Israel.