Israel rebate acusações de dificultar entrada de alimentos em Gaza

RESUMO DA NOTÍCIA Israel nega fome deliberada em Gaza.

O governo destaca que imagens de crianças em estado grave são mal utilizadas para propaganda negativa.

Uma pausa humanitária foi anunciada para facilitar a ajuda em Gaza, com corredores reestabelecidos para a ONU.

Israel publica vídeos mostrando movimentação em feiras em Gaza, contestando alegações de desabastecimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Israel vem sendo alvo de críticas pela comunidade internacional Reprodução/ Instagram @IDF

Em meio a críticas e movimentos de organizações mundiais contra a postura de Israel no conflito na Faixa de Gaza, o governo israelense tem feito uma série de declarações e ações com o objetivo de “refutar falsas alegações” atribuídas ao país.

Após anúncio de uma pausa humanitária em Gaza, Israel informou nesta segunda-feira (28) que realizou, no último dia 12, a retirada de uma criança do local por sofrer “de uma doença genética grave“. Osama al-Rakab, de 5 anos, ganhou repercussão após uma foto sua, em estado extremo de magreza, ser divulgada nas redes sociais.

De acordo com o governo, a doença do menino não tem “relação com a guerra” e que, agora, ele recebe tratamento na Itália. Osama foi levado junto a sua mãe e irmão, por meio do aeroporto de Ramon, no sul de Israel.

“Imagens trágicas despertam emoções fortes, com razão, mas quando são mal utilizadas para alimentar ódio e mentiras, causam mais mal do que bem. Não deixe a compaixão ser explorada para fins de propaganda. Verifique os fatos antes de ‘papagaiar’ a culpa“, diz o texto.

‌



Neste domingo (27), Israel anunciou uma “pausa tática” em algumas áreas de Gaza para ajuda humanitária. Segundo as forças armadas israelenses, o objetivo é “refutar a falsa alegação de fome deliberada na Faixa”.

O exército informou, ainda, que vai reestabelecer os corredores humanitários “das 6h às 23h para permitir a passagem segura de comboios da ONU e de organizações de ajuda humanitária que entregam e distribuem alimentos e medicamentos à população de Gaza”.

‌



Comércio em Gaza

Em outra publicação, o governo israelense divulgou um vídeo de uma feira na região de Gaza, onde mostra a movimentação de feirantes e da população comprando comida.

De acordo com o porta-voz da IDF (Forças Armadas de Israel), Avichay Adraee, os alimentos doados teriam sido roubados por terroristas. Nas redes sociais, o militar publicou fotos de supostos integrantes do Hamas com caixas de mantimentos originados de ajudas humanitárias internacionais.

‌



#خاص #قائمة_طعام_حماس؟ بينما يروّجون للعالم بحملة ما يسمى "تجويع غزة"، الصور لا تكذب – إرهابيو حماس يفتحون الشهية تحت الأرض.



الصور التي التقت في الأشهر الأخيرة في مطبخ الأنفاق تظهر لحمة طرية، خضار طازجة، بيض مسلوق وكعكة للتحلية. نعم، كعكة... لأن القتال الإرهابي لا يكتمل بدون… pic.twitter.com/Ry9edB009c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 28, 2025

“Fome? Apenas nas telas e para fins de propaganda. Mas, em terra, os túneis estão cheios de comida e os armazéns estão abastecidos com comida para suas famílias. Os pobres em Gaza? Eles são deixados para catar restos. A organização terrorista rouba a ajuda, enche a barriga e depois derrama lágrimas de crocodilo diante das câmeras”, escreveu.

