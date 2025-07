Tarifaço: Lula apela para que Trump deixe ‘divergência de lado’ e ‘reflita a importância do Brasil’ Presidente voltou a criticar Bolsonaro e o filho, Eduardo, por pedirem taxação: ‘Brasil acima de tudo, mas primeiro os EUA’, ironizou Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h59 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula apela para que Trump deixe divergências de lado sobre tarifas.

Critica Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por solicitação de tarifação ao Brasil.

Afirma que a relação Brasil-EUA é séria e de longa data.

Lula defende que decisões de tarifação devem ser discutidas, não arbitrárias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula voltou a defender soberania nacional Ricardo Stuckert / PR - 25.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deixe as divergências de lado e reflita sobre a importância do Brasil no comércio com o país norte-americano. A declaração foi dada nesta segunda-feira (28) em agenda oficial no Rio de Janeiro. Na ocasião, Lula voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

“Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e faça aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Então senta em uma mesa, coloca as divergências de lado e tenta resolver. E não de forma abrupta tomar a decisão que vai taxar o Brasil em 50%. Isso é o que o filho do coisa [Eduardo Bolsonaro] e o coisa [Jair Bolsonaro] estão pedindo para fazer”, disse.

Lula acusou ainda a família Bolsonaro de falta de patriotismo. “O cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional, dizendo Brasil acima de tudo... ‘Brasil acima de tudo’, mas primeiro os Estados Unidos. Isso é uma falta de vergonha, falta de caráter e de patriotismo.”

O chefe do palácio do Planalto atribuiu a culpa do tarifaço ao deputado Eduardo Bolsonaro. “O filho do coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o tal do pai dele ser preso”, disse. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março alegando buscar punições para pessoas que estariam violando os direitos humanos.

‌



Lula ainda acrescentou que o julgamento de Bolsonaro ocorre na Justiça e não pelo governo. “Agora temos um cara que está traindo o povo brasileiro. O pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. É triste que tenha acontecido isso, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria, são 201 anos de relação muito acertada”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Inauguração

Lula inaugurou no fim da manhã desta segunda-feira (28) a Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O empreendimento integra o maior parque de geração de gás natural da América Latina com três gigawatts de capacidade instalada.

‌



Com investimento de R$ 7 bilhões, a usina responde por cerca de 10% da geração a gás natural da matriz elétrica nacional. A nova usina será capaz de atender oito milhões de residências e foi selecionada como projeto estratégico no Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento).

Segundo o governo federal, a medida garante a expansão da infraestrutura energética, o fortalecimento da indústria nacional e a geração de empregos qualificados.

‌



Além de Lula, também participaram da inauguração os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes), Márcia Lopes (Mulheres), além de outras autoridades municipais, federais e estaduais.

