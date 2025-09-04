Jovem desaparece após pular em rio para ganhar aposta de R$ 30 Rapaz tentou nadar de volta à margem, mas não conseguiu vencer a força da correnteza e desapareceu Internacional|Do R7 04/09/2025 - 18h25 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h25 ) twitter

Indiano de 19 anos foi levado pela correnteza logo depois de mergulhar no rio Reprodução/X/ichkipichki

Um jovem de 19 anos desapareceu após pular no rio Yamuna, em Uttar Pradesh, na Índia, para cumprir uma aposta de R$ 30 (500 rúpias). Identificado como Mohd Junaid, ele foi levado pela correnteza logo depois de mergulhar no trecho do rio que estava cheio por causa das chuvas.

Testemunhas disseram que Junaid subiu no corrimão de uma ponte antes de se lançar na água. Nas imagens gravadas por amigos, é possível ouvir pessoas comemorando a cena. O vídeo viralizou nas redes sociais. Segundo relatos, o jovem tentou nadar de volta à margem, mas não conseguiu vencer a força da correnteza e desapareceu.

Baghpat, UP: Mohd Junaid died by drowning after his friends incited him to jump into the river over a ₹500 bet.



Police are questioning his friends' motives for inciting Junaid. pic.twitter.com/c4kgFkFLSX — Spicy Sonal (@ichkipichki) September 4, 2025

Equipes de resgate, incluindo mergulhadores, policiais e a Força Estadual de Resposta a Desastres, trabalham desde o incidente. Autoridades informaram que o nível elevado do rio, agravado pelas chuvas contínuas, tem dificultado as buscas.

De acordo com a polícia, Junaid e os amigos estavam às margens do Yamuna quando o desafio foi feito. O jovem aceitou sem hesitar. Os investigadores agora apuram a responsabilidade do grupo que incentivou e filmou a ação. “Esse tipo de negligência não será tolerado”, disse um funcionário ao canal TV9. A polícia confirmou que abrirá um processo contra os envolvidos.

‌



Moradores da vila de Niwada, onde Junaid vivia, relataram choque e indignação. Muitos pediram reforço da segurança nas margens do rio e afirmaram que a tragédia deve servir de alerta sobre os riscos de comportamentos imprudentes motivados por apostas ou busca de popularidade nas redes sociais.

