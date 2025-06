Kim Jong-un ganha afago de Putin por ‘heroísmo e sacrifício’ de soldados da Coreia do Norte Ditadura promete apoio incondicional e defende soberania nacional, integridade territorial e interesses de segurança da Rússia na Ucrânia Internacional|Do R7 05/06/2025 - 11h25 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h26 ) twitter

Kim Jong-un recebeu Shoigu e ganhou o carinho do 'camarada Putin', a quem prometeu apoio total Reprodução/KCNA

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontrou, nesta quinta-feira (5), com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, em Pyongyang. Na reunião, Kim Jong-un recebeu afagos e agradecimentos de Vladimir Putin pelo “heroísmo incomparável e o espírito de auto sacrifício” dos soldados norte-coreanos enviados para a guerra na Ucrânia.

Segundo a agência estatal de notícias, Shoigu transmitiu pessoalmente os agradecimentos especiais do Kremlin pelos “excelentes filhos do povo coreano que participaram das operações de libertação da área de Kursk e defenderam a parte preciosa do território russo como fariam com sua própria pátria, lutando ombro a ombro com os soldados russos na mesma trincheira”.

Kim Jong-un, então, retribuiu a gentileza ao “camarada Putin” e disse ao enviado especial do Kremlin que era necessário aprofundar a parceria estratégica de defesa mútua — Rússia e Coreia do Norte têm um acordo em que um ajuda o outro em caso de ataques de outras nações.

Apoio incondicional à Rússia

Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, quer aprofundar parceria estratégica com a Rússia Reprodução/KCNA

Kim Jong Un afirmou que apoiará incondicionalmente, no futuro, a posição da Rússia e suas políticas externas em todas as questões políticas internacionais cruciais, incluindo a guerra da Ucrânia.

‌



Em alusão à invasão da Ucrânia, o ditador disse estar convicto de que a Rússia, “como sempre, vencerá a causa justa e sagrada de defesa de sua soberania nacional, integridade territorial e interesses de segurança”.

