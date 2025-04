Rússia divulga imagens de soldados norte-coreanos na guerra contra a Ucrânia; veja Vídeos mostram operações conjuntas na região de Kursk e treinamento de soldados da Coreia do Norte por instrutores russos Internacional|Do R7 29/04/2025 - 10h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h29 ) twitter

Soldados norte-coreanos recebem instruções de militar russo durante treinamento Divulgação/TASS

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, nesta segunda-feira (28), vídeos que mostram, pela primeira vez, soldados norte-coreanos participando de operações de combate e de treinamento ao lado de tropas russas na guerra contra a Ucrânia.

As filmagens, publicadas pelo jornal Rossiyskaya Gazeta e pela agência de notícias TASS, ambos estatais russos, vêm à público logo após Moscou e Pyongyang reconhecerem oficialmente o envolvimento das tropas de Kim Jong-un no conflito.

O vídeo mais recente mostra operações conjuntas no distrito de Sudzhansky, em Kursk, onde combatentes russos e norte-coreanos aparecem lutando em um prédio dilapidado e nas ruas (assista abaixo).

É possível ver o uso de lançadores de granadas, a instalação de bandeiras em um edifício e soldados norte-coreanos depositando flores no memorial da Grande Guerra Patriótica.

A filmagem foi gravada durante a libertação de assentamentos na região, que foi alvo de uma incursão surpresa das forças ucranianas em agosto de 2024, segundo o Rossiyskaya Gazeta.

No outro vídeo, publicado primeiro, soldados norte-coreanos são exibidos durante um treinamento conduzido por militares russos (assista abaixo).

As imagens mostram instrutores ensinando o manuseio de fuzis Kalashnikov, lançadores de granadas, espingardas para abater drones e técnicas de combate em trincheiras e áreas abertas. As autoridades russas não informaram quando o vídeo foi gravado.

A participação norte-coreana na guerra foi elogiada no sábado (27) pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov. Foi o primeiro reconhecimento público do país sobre o envolvimento das tropas de Kim Jong-un no conflito.

Em um relatório entregue ao presidente Vladimir Putin, Gerasimov teria destacado o “profissionalismo, resiliência, coragem e heroísmo” dos soldados da Coreia do Norte, segundo o Rossiyskaya Gazeta.

O presidente russo agradeceu ao líder norte-coreano pelo envio de tropas, que, de acordo com a KCNA, a agência de notícias estatal norte-coreana, atuam sob um tratado de defesa mútua entre os dois países.

Inteligências ocidentais estimam que a Coreia do Norte enviou à Ucrânia cerca de 11 mil soldados em outubro do ano passado e outros 3.000 entre janeiro e fevereiro deste ano.

Apesar de enfrentarem dificuldades com equipamentos obsoletos e pesadas baixas – estima-se que cerca de 5.000 soldados de Kim tenham sido mortos ou feridos em combate –, as unidades norte-coreanas teriam se adaptado às condições de combate.

A região de Kursk foi palco de uma ofensiva ucraniana em agosto de 2024, a primeira incursão em larga escala em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de desviar forças russas de Donetsk e interromper uma ofensiva planejada contra Sumy.

No sábado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as forças russas retomaram o controle total de Kursk. A Ucrânia contesta a afirmação e diz que os combates na região continuam.

Peskov também indicou que Moscou está “absolutamente” disposta a enviar tropas russas à Coreia do Norte em troca da assistência de Pyongyang, segundo o jornal russo independente The Moscow Times.

