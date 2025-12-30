Ladrões perfuram cofre de banco alemão e fogem com milhões Testemunhas relataram terem visto suspeitos carregarem sacolas grandes perto do local; entenda

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos roubaram pelo menos € 10 milhões em um banco na Alemanha.

Roubo ocorreu após eles abrirem um buraco em uma parede de concreto do banco Sparkasse em Gelsenkirchen.

A polícia só descobriu o crime após um alarme de incêndio disparar durante a madrugada.

Testemunhas viram homens carregando sacolas grandes e um veículo roubado foi identificado na fuga.

Buraco no cofre do banco Sparkasse, em Gelsenkirchen, na Alemanha Polícia de Gelsenkirchen/Divulgação via Reuters

Nesta terça-feira (30), criminosos aproveitaram o clima leve e período tranquilo natalino para abrir um caminho até o cofre de um banco de varejo alemão. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, os ladrões fugiram com pelo menos € 10 milhões em dinheiro e objetos de valor das caixas de depósito dos clientes.

As autoridades informaram que os criminosos perfuraram uma grossa parede de concreto em uma agência do banco Sparkasse na cidade de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, arrombaram milhares de cofres de depósito e roubaram uma quantia estimada em dois dígitos de milhões de euros.

A maioria das lojas e bancos fecha no país durante o período de Natal — a partir da noite de 24 de dezembro — e a polícia só descobriu o buraco depois que um alarme de incêndio disparou na madrugada da segunda-feira.

Dezenas de clientes ficaram furiosos com a situação e se reuniram em frente ao banco nesta terça-feira, manifestando suas indignações a fim de conseguirem entrar no estabelecimento.

“Não consegui dormir na noite passada. Não estamos recebendo nenhuma informação”, disse um homem à emissora Welt enquanto esperava do lado de fora da agência, acrescentando que usava o cofre há 25 anos e que ele continha suas economias para a velhice.

Outro homem afirmou que usava o cofre de depósito para guardar dinheiro e joias para sua família.

Apesar das proporções que o crime tomou, o porta-voz do banco Sparkasse em Gelsenkirchen não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre o ocorrido.

A polícia afirmou que testemunhas relataram ter visto vários homens na noite de sábado carregando sacolas grandes na escada de um estacionamento adjacente, houve também relatos de um Audi RS 6 preto saindo da garagem na manhã de segunda-feira com homens mascarados dentro. A placa do veículo era a de um carro roubado em Hanover, a mais de 200 km a nordeste de Gelsenkirchen, segundo a polícia.