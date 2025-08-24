Maduro convoca jornada de alistamento em meio à tensão com EUA Ação acontece em meio à mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos no Caribe para combater narcotráfico Internacional|Do Estadão Conteúdo 24/08/2025 - 11h44 (Atualizado em 24/08/2025 - 11h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maduro convoca venezuelanos para se alistarem em meio à tensão com os EUA.

O governo dos EUA movimenta navios de guerra para a região do Caribe.

A recompensa por informações que levem à captura de Maduro foi elevada para 50 milhões de dólares.

As milícias venezuelanas, formadas por cidadãos voluntários, foram incorporadas à segurança nacional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Maduro, objetivo é fortalecer resposta diante de ameaças externas Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Centenas de venezuelanos compareceram no sábado (23) a praças e quartéis do país em resposta ao chamado do ditador Nicolás Maduro para se alistar e contribuir com tarefas de segurança. O objetivo, segundo o chavista, é fortalecer a resposta diante de ameaças externas, em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos.

“Convoco todos os milicianos e todo o povo que queira se alistar”, declarou Maduro em sua convocação para a jornada, “para dizer ao imperialismo: basta dessas ameaças”.

O chamado do governo sul-americano ocorre em meio à expectativa sobre a movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe para combater o narcotráfico na região, segundo informou o governo de Donald Trump.

Ainda não há uma data confirmada para a chegada dessas embarcações às costas venezuelanas. Embora fontes americanas tenham indicado que isso poderia levar meses, há expectativa nos Estados Unidos de que possam chegar antes, possivelmente nos próximos dias.

No início de agosto, os Estados Unidos dobraram para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura de Maduro, acusado formalmente pela Justiça americana por narcoterrorismo.

Além disso, anunciaram a apreensão de 700 milhões de dólares em bens ligados ao governo venezuelano, medidas que intensificaram a tensão entre os dois países.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimiro Padrino, afirmou no sábado, em coletiva de imprensa, que o alistamento é uma ação “eminentemente popular” e “voluntária”, de “rejeição às agressões imperialistas”. Ele destacou que as diferenças com os Estados Unidos não são novas.

A ditadura venezuelana adotou medidas como a proibição do sobrevoo de drones por um mês. Também buscou apoio de países vizinhos, como os que integram a Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América).

A entidade condenou o envio de navios ao Caribe, classificando-o como uma “ameaça à paz e à estabilidade da região”. O bloco é formado por oito países, entre eles Cuba e Nicarágua.

Na quinta-feira, Maduro oficializou a incorporação de 4,5 milhões de milicianos às tarefas de segurança cidadã em diversas comunidades do país para “fortalecer a capacidade logística e organizativa necessária para garantir a segurança e a defesa do território nacional”.

As milícias foram criadas na Venezuela pelo falecido Hugo Chávez (1999-2013) para integrar cidadãos voluntários às Forças Armadas na defesa contra ataques externos e internos. Elas recebem treinamento militar e participam de exercícios militares frequentes.

Estima-se que as Forças Armadas regulares do país contem com cerca de 200 mil integrantes.

Perguntas e respostas

Qual foi a convocação feita por Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro convocou centenas de venezuelanos para se alistarem e contribuírem com tarefas de segurança, com o objetivo de fortalecer a resposta a ameaças externas, especialmente em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos.

O que Maduro disse em sua convocação?

Maduro declarou: “Convoco todos os milicianos e todo o povo que queira se alistar para dizer ao imperialismo: basta dessas ameaças”.

Qual é o contexto da convocação de Maduro?

A convocação ocorre em meio à movimentação de três navios de guerra dos Estados Unidos em direção ao Caribe, com a intenção de combater o narcotráfico na região, conforme informado pelo governo americano.

Quando os navios dos Estados Unidos devem chegar à Venezuela?

Ainda não há uma data confirmada para a chegada dos navios às costas venezuelanas. Fontes americanas indicaram que isso poderia levar meses, mas há expectativa de que possam chegar antes, possivelmente nos próximos dias.

Qual foi a recompensa oferecida pelos Estados Unidos pela captura de Maduro?

No início de agosto, os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, devido a acusações formais de narcoterrorismo.

Quais medidas os Estados Unidos tomaram contra o governo venezuelano?

Os Estados Unidos anunciaram a apreensão de 700 milhões de dólares em bens ligados ao governo venezuelano, o que intensificou a tensão entre os dois países.

Como o governo venezuelano descreveu a ação de alistamento?

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimiro Padrino, afirmou que o alistamento é uma ação “eminentemente popular” e “voluntária”, em rejeição às agressões imperialistas, destacando que as diferenças com os Estados Unidos não são novas.

Quais medidas a Venezuela adotou em resposta à situação?

A Venezuela adotou medidas como a proibição do sobrevoo de drones por um mês e buscou apoio de países vizinhos que fazem parte da Alba (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América), que condenou o envio dos navios ao Caribe.

Qual foi a ação oficial de Maduro em relação às milícias?

Na quinta-feira, Maduro oficializou a incorporação de 4,5 milhões de milicianos às tarefas de segurança cidadã em diversas comunidades do país, visando fortalecer a capacidade logística e organizativa para garantir a segurança e defesa do território nacional.

Qual é a origem das milícias na Venezuela?

As milícias foram criadas na Venezuela pelo falecido Hugo Chávez para integrar cidadãos voluntários às Forças Armadas na defesa contra ataques externos e internos. Elas recebem treinamento militar e participam de exercícios militares frequentes.

Quantos integrantes têm as Forças Armadas regulares da Venezuela?

As Forças Armadas regulares da Venezuela contam com cerca de 200 mil integrantes.

