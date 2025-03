Mãe de homem resgatado de cativeiro nos EUA diz que procurou pelo filho por anos Mulher exige punição severa para madrasta acusada de abusos e diz que busca reencontro com a vítima após duas décadas de cárcere privado Internacional|Do R7 18/03/2025 - 12h38 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h38 ) twitter

A mãe biológica do homem de 32 anos que foi resgatado após ser mantido em cativeiro por mais de 20 anos em Connecticut, nos Estados Unidos , disse que passou décadas procurando pelo filho, cuja custódia perdeu quando ele ainda era bebê.

Em entrevista à emissora norte-americana NBC News na segunda-feira (17), a mulher disse que soube do aparecimento do filho pela irmã dela. “Minha irmã me ligou enquanto eu estava no trabalho e disse que havíamos encontrado ele. Nós o encontramos”, contou.

“Estou com o coração partido. Ainda não consigo entender. Como alguém pode tratar alguém assim?”, disse. Ela e a filha -- meia-irmã da vítima, hoje com quase 35 anos -- disseram que tentaram localizar o homem por anos, mas sem sucesso.

“Eu só quero que ele saiba que ele tem uma irmã mais velha, e eu sempre soube que ele existia, e eu sempre o amei, e eu sempre tentei encontrá-lo. Eu o procuro há mais de uma década”, disse a meia-irmã. Segundo ela, não havia registros do homem em redes sociais, tribunais ou bancos de dados genealógicos.

Durante a entrevista, a mãe, que preferiu não se identificar, disse estar “orgulhosa” do filho por ter conseguido escapar do confinamento imposto por sua madrasta, Kimberly Sullivan, de 56 anos, e pediu punição severa para a acusada.

O caso veio à tona em 17 de fevereiro, quando o homem, encontrado em estado de extrema desnutrição, com apenas 31 quilos, ateou fogo ao pequeno cômodo onde era mantido trancado na casa da família.

Segundo o Departamento de Polícia de Waterbury, ele confessou ter provocado o incêndio como um ato desesperado por liberdade, após ser submetido a abusos, fome e negligência desde os 11 anos.

Sullivan foi presa quase um mês depois. Ela enfrenta acusações de agressão, sequestro, contenção ilegal, crueldade e perigo imprudente.

A madrasta do homem, Kimberly Sullivan, foi presa e acusada por crimes como agressão, sequestro e prisão ilegal Divulgação/Department of Emergency Services and Public Protection Connecticut

Cárcere privado

Segundo a polícia, o homem vivia em um quarto de cerca de 2,5 por 2,7 metros desde a quarta série. Ele era liberado por curtos períodos diários para realizar tarefas, recebendo apenas dois sanduíches e o equivalente a duas garrafas pequenas de água por dia.

Para escapar, ele usou um isqueiro, desinfetante para as mãos e papel para iniciar o incêndio que o libertou.

A mãe biológica exigiu justiça não apenas contra Sullivan, mas contra todos na casa que, segundo ela, sabiam da situação. “Todos naquela casa precisam ser responsabilizados, e ela precisa passar o resto da vida em confinamento solitário, com dois copos de água por dia”, disse.

Apesar da dor, ela mantém a esperança de um reencontro. “Ele tem todo mundo aqui, de ambos os lados da família, que o amam e o procuraram. Ele é tão forte, e estou tão orgulhosa dele por fazer o que precisava fazer.”

O advogado de Sullivan, Ioannis Kaloidis, nega as acusações e afirma que a cliente é inocente. “Ela não estava controlando nada na vida dele. Após a morte do pai biológico dele, em janeiro de 2024, ela continuou mantendo a casa e fornecendo abrigo”, disse à NBC News.

De acordo com a imprensa norte-americana, Sullivan permanece detida enquanto o caso é investigado. O homem resgatado está em tratamento médico.