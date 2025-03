Maior iceberg do mundo encalha a 73 km da Geórgia do Sul e evita colisão com ilha A colossal geleira A23a, com 3.360 km² e quase um bilhão de toneladas, ameaça a fauna local, mas seu encalhe alivia riscos de impacto ambiental imediato Internacional|Do R7 04/03/2025 - 14h15 (Atualizado em 04/03/2025 - 14h31 ) twitter

O maior iceberg do mundo, conhecido como A23a, parece ter encontrado um obstáculo natural Reprodução

O maior iceberg do mundo, conhecido como A23a, parece ter encontrado um obstáculo natural que pode evitar uma potencial colisão com a Ilha Geórgia do Sul, no Atlântico Sul.

De acordo com um comunicado do British Antarctic Survey, a gigantesca massa de gelo, com 3.360 quilômetros quadrados e quase um bilhão de toneladas, encalhou a 73 quilômetros da ilha no último dia 1º de março.

Desde dezembro, o iceberg se movia em direção ao norte da Antártica, impulsionado pelas correntes oceânicas, o que gerou preocupação entre cientistas e ambientalistas.

A ameaça de que ele pudesse encalhar em águas rasas, próximas à ilha, levantava a possibilidade de uma séria interrupção no ecossistema local, afetando pinguins e focas que dependem dessas águas para se alimentar e reproduzir.

‌



Considerada um santuário de vida marinha, a Geórgia do Sul é um dos locais mais ricos em biodiversidade do planeta.

A região é essencial para a reprodução de várias espécies selvagens, como os pinguins, que utilizam suas águas geladas como fonte de alimento. O iceberg A23a poderia ter comprometido o suprimento de alimentos dessas espécies, caso tivesse atingido a ilha.

‌



Apesar do alívio com o encalhe do iceberg, especialistas alertam para os impactos futuros. O oceanógrafo Andrew Meijers, que monitora o iceberg por satélite, explica que, se ele permanecer preso, é improvável que cause danos significativos à fauna local.

“Nos últimos anos, icebergs como o A23a fragmentaram-se e derreteram rapidamente, sem causar grandes danos à vida selvagem”, afirmou Meijers.

‌



Porém, o impacto econômico pode ser outro. À medida que o iceberg se fragmenta em pedaços menores, suas movimentações podem tornar as operações de pesca mais complexas e até perigosas, dificultando a atividade pesqueira na região.

A situação segue sendo monitorada de perto pelos cientistas, que aguardam os próximos desdobramentos do derretimento dessa gigantesca massa de gelo.