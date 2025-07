Maior meteorito de Marte já encontrado na Terra será leiloado por até R$ 22 milhões Peça poderá ser adquirida por colecionadores ou instituições; especialistas criticaram leilão Internacional|Do R7 04/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h27 ) twitter

Fragmento foi ejetado de Marte após o impacto de um asteroide Divulgação/Sotheby's

A maior rocha marciana já identificada na Terra será leiloada pela Sotheby’s no próximo dia 16 de julho. Pesando 24,67 quilos, o meteorito NWA-16788 foi encontrado em novembro de 2023 no deserto do Saara, no Níger, por um caçador anônimo. A peça é avaliada em até 2,9 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 22 milhões.

O meteorito é 70% maior que o anterior recordista, encontrado em 2021 no Mali, também no continente africano. De mais de 77 mil meteoritos reconhecidos no planeta, menos de 400 têm origem confirmada em Marte.

Segundo a Sotheby’s, o estado de preservação indica que ele chegou recentemente à Terra, com pouco desgaste físico ou químico desde sua queda.

A rocha foi oficialmente identificada como marciana após análise de uma amostra enviada ao Museu de Astronomia de Xangai, na China, que confirmou a origem com base em composição isotópica.

‌



Acredita-se que o fragmento tenha sido ejetado de Marte após o impacto de um asteroide, viajando pelo espaço até cair na Terra. Antes de ser colocado à venda, ele foi exibido em 2024 na Agência Espacial Italiana, em Roma, e em uma galeria na Toscana.

A venda, no entanto, levantou críticas entre especialistas. O paleontólogo Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, afirmou que o meteorito deveria estar em um acervo público. “Seria uma pena se ele desaparecesse no cofre de um oligarca”, disse à CNN. “Ele pertence a um museu, onde pode ser estudado e apreciado por crianças, famílias e pelo público em geral.”

‌



A cientista planetária Julia Cartwright, da Universidade de Leicester, também comentou o caso. “O interesse científico permanecerá. O novo proprietário pode estar muito interessado em aprender com isso, então ainda podemos obter muita informação científica a partir disso”, disse ela.

A peça será leiloada em formato online a partir das 14h (horário local) e poderá ser adquirida por colecionadores ou instituições científicas.

