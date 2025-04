Estudo de meteorito comprova que Marte já teve água e condições de abrigar vida

Um estudo sobre o meteorito de Marte que caiu na Terra há mais dez anos revelou novos fatos sobre o passado do planeta. Com cerca de quatro bilhões de anos e 320 gramas, a rocha contém dez vezes mais água que outros meteoritos marcianos , e sua composição inclui a presença de óxido de ferro, que sugere a cristalização do objeto em água quente. A descoberta comprova que o planeta vermelho já teve água em alguma fase de sua formação e que tinha condições de abrigar vida.