Núcleo da Terra parou de girar e pode afetar a vida na superfície, aponta estudo Impactos poderão ser observados em mudanças no clima e nos horários do dia Internacional|Do R7 20/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por conta da pausa na rotação do núcleo, Terra pode ter mudanças no clima e nos horários do dia Divulgação/Nasa

A nossa realidade pode ser afetada caso o núcleo da Terra pare de girar? Um estudo realizado pela Universidade de Pequim, na China, identificou que o núcleo interno do planeta pode ter desacelerado, parado e até mesmo invertido sua rotação.

Os pesquisadores afirmam que esse fenômeno é comum e vem acontecendo em ciclos. Alguns efeitos da desaceleração podem influenciar diversos fenômenos, como o clima e as horas do dia.

Por que o núcleo da Terra parou de girar?

Além de ser uma esfera sólida de ferro e níquel, o núcleo da Terra é cercado por um líquido externo. Sua rotação é influenciada pela interação entre o campo magnético e as forças gravitacionais do manto terrestre. Variações nesse equilíbrio podem causar oscilações na rotação do núcleo.

Os sismólogos da universidade chegaram a essa conclusão após analisarem os dados de terremotos ocorridos entre 1990 e 2021, comparando a diferença no tempo de propagação das ondas sísmicas que atravessam o núcleo da Terra.

‌



Segundo um estudo publicado na Nature Geoscience, não é a primeira vez que pausas na rotação do núcleo da Terra ocorrem. Em 1970, esse fenômeno também foi registrado, levando os pesquisadores a acreditar que existe um ciclo de 70 anos entre as pausas de rotação

Os estudos indicam que, até 2009, o núcleo girava mais rápido que a superfície terrestre. Porém, após esse período a rotação começou a desacelerar e pode ter chegado a uma pausa.

‌



A pausa pode influenciar a vida no planeta?

Embora assuste, o impacto da pausa na rotação do núcleo da Terra é considerado leve, podendo influenciar os processos geológicos e climáticos a longo prazo. A pausa também pode alterar o campo magnético da Terra, responsável por proteger o planeta da radiação solar e por auxiliar no funcionamento de sistemas de navegação e comunicação.

Também pode ocorrer alteração na duração dos dias, no entanto, é imperceptível, pois essas variações, segundo os autores, ocorrem na escala de milissegundos e são detectáveis apenas por instrumentos de alta precisão.

‌



Segundo especialistas, um dos fatores que podem estar interferindo na interação entre o núcleo e o manto são as dinâmicas terrestres (processos que ocorrem no interior e na superfície do planeta), afetando atividades sísmicas e a movimentação das placas tectônicas.