Mais de 200 chefes de Estados são esperados no funeral do papa Francisco Cerimônia acontece no sábado, na Praça de São Pedro, e sepultamento é na sequência, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma Internacional|Do R7 22/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h27 )

Papa Francisco faleceu aos 88 anos Divulgação/Vatican Media - arquivo

A presença de mais de 200 chefes de Estados é esperada pelo Vaticano durante o funeral do papa Francisco, marcada para este sábado (26), na Praça de São Pedro. O sepultamento acontece em seguida, na Basília de Santa Maria Maior, em Roma. O papa morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda (21), de insuficiência cardíaca e AVC (acidente vascular cerebral).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença na cerimônia, e adiou as agendas que teria na Região Norte no fim desta semana. A expectativa é que Lula embarque para a Europa na quinta-feira (24) e fique no continente até sábado, dia do velório. O petista iria a Porto Velho (RO) na quinta e a Parauapebas (PA) na sexta (25).

O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, confirmaram presença no evento. Os presidentes da Argentina (Javier Milei), da França (Emmanuel Macron) e da Ucrânia (Volodymyr Zelensky) também devem comparecer.

Além deles, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o rei e a rainha da Bélgica e a presidente da comissão Europeia, Úrsula von der Leyen estão confirmados. O príncipe William vai comparecer em nome do rei Charles III.

