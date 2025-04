Donald Trump confirma presença no funeral do papa Francisco Presidente dos EUA anuncia viagem ao Vaticano com Melania Trump e ordena bandeiras a meio-mastro em homenagem ao pontífice Internacional|Do R7, em Brasília 21/04/2025 - 19h37 (Atualizado em 21/04/2025 - 19h37 ) twitter

Trump e o papa Francisco se encontraram em 2017 Casa Branca/Arquivo - 24.05.2017

Donald Trump confirmou que viajará a Roma para o funeral do papa Francisco, acompanhado da ex-primeira-dama Melania Trump. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21), pela rede Truth Social. A data da cerimônia ainda não foi divulgada pelo Vaticano.

“Melania e eu iremos ao funeral do Papa Francisco, em Roma. Aguardamos ansiosamente estar lá”, publicou Trump. Horas antes do falecimento, o papa recebeu o vice-presidente dos EUA, JD Vance, em uma breve audiência.

Francisco morreu aos 88 anos, após sofrer um AVC seguido de falência cardíaca, segundo informações oficiais divulgadas nesta segunda.

Apesar das divergências no passado, Trump determinou que as bandeiras dos Estados Unidos fiquem a meio-mastro como sinal de respeito ao líder religioso.

Em 2016, Francisco criticou o projeto de Trump de erguer um muro na fronteira sul dos EUA. A resposta veio em tom firme: “É vergonhoso que um líder religioso questione a fé de alguém”.

Mesmo após o embate público, os dois se encontraram em 2017, durante visita oficial ao Vaticano. Na ocasião, Trump declarou que o encontro havia sido positivo.

