Médicos retiram 2 kg de ‘bola de pelo’ do estômago de jovem viciada em comer cabelo Durante o procedimento de remoção dos cabelos, foi constatado que o abdômen da paciente estava duas vezes maior que o normal Internacional|Do R7 19/08/2025 - 16h34 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Médicos da China retiraram uma bola de pelo de 2 kg do estômago de uma adolescente de 15 anos.

A jovem, chamada Nini, desenvolveu o hábito de comer cabelo por seis anos, resultando em dores abdominais intensas.

Após a cirurgia, Nini teve uma recuperação satisfatória e começou a ganhar peso novamente.

Especialistas alertam sobre os riscos da tricofagia e recomendam acompanhamento médico e mudança de hábitos alimentares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Exames mostraram que o estômago estava tomado por uma massa formada por fios e restos de comida Reprodução/Douyin

Médicos da China retiraram uma bola de pelo de dois quilos do estômago de uma adolescente de 15 anos que desenvolveu o hábito de arrancar e comer o próprio cabelo durante seis anos. O caso foi registrado em julho no Hospital Infantil de Wuhan, na província de Hubei, após a jovem, apelidada de Nini, procurar atendimento com fortes dores abdominais.

Segundo o jornal Hubei Daily, Nini, de 1,6 metro de altura, pesava apenas 35 quilos e não menstruava havia seis meses. Ela também apresentava anemia grave. A mãe contou aos médicos que a filha comia cabelo desde a infância.

Os exames mostraram que o estômago estava tomado por uma massa formada por fios e restos de comida. Os médicos concluíram que esse acúmulo era a causa da dor, da desnutrição e das demais complicações. A cirurgia para retirada ocorreu em 14 de julho. Durante o procedimento, foi constatado que o abdômen da paciente estava duas vezes maior que o normal.

Cinco dias depois, Nini voltou a se alimentar. Em 5 de agosto, ela retornou ao hospital para um check-up e recebeu alta em boas condições. A jovem levou um buquê feito de doces para agradecer à equipe médica, gesto que simbolizou a recuperação. A mãe relatou que a filha já estava ganhando peso.

‌



Um médico ouvido pelo Hubei Daily alertou sobre o risco do comportamento conhecido como tricofagia. “Se as crianças comem objetos não alimentares, como cabelo e vidro, há mais de um mês e não conseguem parar, os pais devem ficar atentos a uma condição chamada tricofagia e levá-las ao hospital”, afirmou.

O especialista Liu Fang, do Hospital Jinling em Nanquim, explicou no portal de saúde 39.net que o tratamento costuma envolver dieta, acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamentos. “Sugeriremos que os pacientes consumam mais alimentos ricos em vitaminas. Também corrigiremos os erros cognitivos dos pacientes para mudar seu comportamento. Em terceiro lugar, prescreveremos líquidos orais para melhorar sua saúde”, disse Liu.

‌



Ele acrescentou que a medicina tradicional chinesa e a fisioterapia também podem ser utilizadas para aliviar os sintomas.

Perguntas e respostas

Qual foi o caso médico registrado na China envolvendo uma adolescente? Médicos da China realizaram a remoção de uma bola de pelo de dois quilos do estômago de uma adolescente de 15 anos, que tinha o hábito de arrancar e comer o próprio cabelo por seis anos. O caso foi registrado em julho no Hospital Infantil de Wuhan, na província de Hubei, após a jovem, apelidada de Nini, procurar atendimento devido a fortes dores abdominais. Quais eram as condições de saúde da adolescente antes da cirurgia? Nini media 1,6 metro, pesava apenas 35 quilos e não menstruava há seis meses. Ela também apresentava anemia grave. A mãe informou aos médicos que a filha comia cabelo desde a infância. O que os exames revelaram sobre a condição da adolescente? Os exames mostraram que o estômago da jovem estava tomado por uma massa formada por fios de cabelo e restos de comida. Os médicos concluíram que esse acúmulo era a causa das dores, da desnutrição e das demais complicações. Quando e como foi realizada a cirurgia? A cirurgia para a retirada da bola de pelo ocorreu em 14 de julho. Durante o procedimento, foi constatado que o abdômen da paciente estava duas vezes maior que o normal. Como foi a recuperação da adolescente após a cirurgia? Cinco dias após a cirurgia, Nini voltou a se alimentar. Em 5 de agosto, ela retornou ao hospital para um check-up e recebeu alta em boas condições. A jovem expressou sua gratidão à equipe médica com um buquê feito de doces, simbolizando sua recuperação. A mãe relatou que a filha já estava ganhando peso. Qual é o alerta feito por médicos sobre o comportamento da adolescente? Um médico alertou sobre o risco do comportamento conhecido como tricofagia. Ele afirmou que se crianças comem objetos não alimentares, como cabelo, por mais de um mês e não conseguem parar, os pais devem ficar atentos e levá-las ao hospital. Como é o tratamento recomendado para a tricofagia? O especialista Liu Fang explicou que o tratamento geralmente envolve dieta, acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamentos. Ele sugeriu que os pacientes consumam mais alimentos ricos em vitaminas, além de corrigir erros cognitivos para mudar o comportamento. Também podem ser utilizados líquidos orais para melhorar a saúde, assim como medicina tradicional chinesa e fisioterapia para aliviar os sintomas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp