Médicos encontram enguia viva ‘nadando’ no abdômen de paciente chinês Homem de 33 anos foi ao hospital com fortes dores de estômago, passou por cirurgia de emergência e agora se recupera do susto

Internacional|Do R7 07/07/2025 - 12h47 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share