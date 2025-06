Menina ucraniana que tratava leucemia em Israel morre em ataque de mísseis do Irã Segundo autoridades israelenses, o bombardeio matou pelo menos seis pessoas e deixou outras 180 feridas Internacional|Do R7 19/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 19/06/2025 - 15h58 ) twitter

Nastia Borik estava em Israel desde 2022 Reprodução/X

Uma menina ucraniana de sete anos que fugiu da guerra no seu país para tratar um quadro de leucemia em Israel morreu após um bombardeio iraniano atingir um prédio residencial em Bat Yam, na região de Tel Aviv, no domingo (15).

Nastia Borik estava no apartamento com sua avó, Lena Peshkurova, de 60 anos, e dois primos, Konstantin Totvich, de 9 anos, e Ilya Peshkurov, de 13, que também morreram na explosão. A mãe da menina, Maria Peshkurova, de 30 anos, permanece desaparecida.

A família havia chegado a Israel em 2022, fugindo da guerra na Ucrânia. A viagem foi motivada pela busca de tratamento para a leucemia de Nastia. O pai da criança, Artem Borik, permaneceu na Ucrânia por estar convocado para a guerra contra a Rússia e impedido de deixar o país por conta das restrições impostas aos homens em idade militar.

O ataque que matou Nastia e seus familiares aconteceu durante uma intensa troca de mísseis entre Israel e Irã que já dura sete dias. Segundo autoridades israelenses, o bombardeio em Bat Yam matou pelo menos seis pessoas e deixou outras 180 feridas.

‌



A ofensiva faz parte de uma escalada no confronto entre os dois países. Nesta quinta-feira (19), um míssil balístico disparado pelo Irã atingiu o Hospital Soroka, em Beersheba, no sul de Israel. O ataque deixou cerca de 50 feridos.

As Forças de Defesa de Israel responderam com bombardeios contra o reator de água de Arak, no Irã. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o local estava inativo e não houve vazamento de radiação.

