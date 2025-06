'Os Estados Unidos já estão envolvidos nessa guerra entre Israel e Irã', diz professor Nas redes sociais, Donald Trump afirmou que os EUA tem controle total do espaço aéreo iraniano e que sabem a localização do líder supremo do país

18/06/2025 - 11h13

