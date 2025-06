Motorista foge de blitz e arrasta policial durante tentativa de prisão na Argentina; veja o vídeo Episódio ocorreu durante uma operação de rotina da Polícia Rodoviária na região de Córdoba Internacional|Do R7 01/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caminhão foi abandonado pelo motorista que arrastou o policial rodoviário Reprodução/X - @RadioDelPlata

Um agente da Polícia Rodoviária de Córdoba, na Argentina, ficou ferido no sábado (31) ao ser arrastado por vários metros por um motorista que fugiu de um teste do bafômetro. O condutor dirigia uma caminhonete Ford Ranger e abandonou o veículo após o incidente. O policial foi encaminhado ao Policlínico Policial com escoriações nas pernas e nas costas.

O caso foi registrado em vídeo por um motorista que seguia atrás da caminhonete. Nas imagens, é possível ver o policial pendurado na porta do veículo enquanto o motorista acelera para fugir da abordagem.

🤬"Morit* hijo de put*"



📌Un conductor se negó a un control de tránsito y arrastró a un efectivo de la Policía Caminera, en Córdoba.



⚠️El efectivo fue asistido por un servicio de emergencias con diagnóstico preliminar de traumatismo de miembros inferiores y espalda. pic.twitter.com/PG6ZuLG2cs — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) June 1, 2025

O episódio ocorreu durante uma operação de rotina da Polícia Rodoviária na região. Os agentes haviam parado a caminhonete, que transportava pelo menos duas pessoas, e solicitaram que o motorista realizasse o teste do bafômetro. O condutor reagiu de forma agressiva e acelerou o veículo enquanto o policial tentava conversar com ele.

Durante a fuga, um motorista de táxi que passava pela área e levava um passageiro decidiu intervir. Ele bloqueou o avanço da caminhonete cruzando seu carro à frente e iniciou uma perseguição. O passageiro do táxi acionou a polícia.

‌



A perseguição terminou no bairro Remedios de Escalada, no Callejón de Pujada, onde o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé. Testemunhas afirmam que pelo menos quatro pessoas saíram da caminhonete, embora o primeiro boletim policial tenha informado apenas dois ocupantes.

O policial ferido recebeu atendimento médico imediato e permanece sob cuidados, segundo o Ministério da Segurança de Córdoba.

‌



Uma investigação foi aberta para localizar o motorista, que segue foragido. As autoridades também apuram o número exato de ocupantes do veículo e o envolvimento de cada um nos fatos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp