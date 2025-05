Mulher que venceu o câncer quatro vezes morre vítima de bala perdida dentro de casa Americana de 49 anos era mãe solteira e chegou a ser socorrida por paramédicos, mas não resistiu e faleceu no local Internacional|Do R7 13/05/2025 - 13h11 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h11 ) twitter

Jennifer James, de 49 anos, era mãe solteira e havia vencido o câncer quatro vezes Reprodução/Gofundme

Após sobreviver a quatro batalhas contra o câncer, uma mãe de quatro filhos morreu de forma trágica nos Estados Unidos. Jennifer James, de 49 anos, estava dentro de casa normalmente quando foi atingida por tiros aleatórios de um jovem de 20 anos que estava na frente de sua residência.

O caso aconteceu no dia 28 de abril, em Berthoud, norte de Denver, no Colorado. Segundo a polícia, a mulher estava dentro de sua residência e acabou sendo atingida por uma bala que atravessou a parede do imóvel. Ela foi atingida no braço e no peito, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da própria casa.

O autor do disparo acidental foi o jovem de 20 anos Ebenezer Worku. De acordo com a polícia, ele teria atirado acidentalmente sua arma, uma Glock 22, enquanto limpava o revólver. Worku estava dentro de seu carro, que estava estacionado próximo à residência de Jennifer.

A mãe de quatro filhos havia enfrentado quatro tipos diferentes de câncer ao longo da vida. Segundo familiares, ela era conhecida pela força, pelo otimismo e pela dedicação à família, mesmo em meio às dificuldades da saúde.

“Ainda não consigo acreditar. Isso me deixa revoltada — foi um ato de violência sem sentido”, disse Ashley James, filha mais velha de Jennifer. “Você nunca imagina que algo assim vai acontecer com a sua família. Minha mãe venceu o câncer quatro vezes e sempre foi a pessoa mais altruísta que alguém poderia ter. Ela dedicou a vida inteira a nós, seus filhos, e serei eternamente grata por tudo o que fez por nós”, completou.

Ebenezer Worku está preso e agora enfrenta acusações por homicídio e outros crimes relacionados ao tiroteio. A polícia informou que os tiros foram disparados de forma aleatória, mas acabaram tirando a vida da mulher, que não tinha nenhuma ligação com o atirador.

