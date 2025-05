Quem é o medalhista olímpico dos EUA preso em operação contra prostituição Kyle Snyder, medalhista de ouro no Rio 2016, foi um dos 16 homens detidos em operação policial em Ohio Internacional|Do R7 13/05/2025 - 12h22 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kyle Snyder, medalhista de ouro no Rio 2016, foi detido em operação em Ohio Reprodução/X/@BuzzFeedNews

O medalhista de ouro olímpico norte-americano Kyle Snyder, de 29 anos, foi preso em uma operação contra prostituição em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (9).

Snyder, lutador que venceu o ouro no Rio 2016 e também conquistou a prata em Tóquio 2021, foi um dos 16 homens detidos durante a ação policial, de acordo com a rede norte-americana CBS News.

Segundo a Divisão de Polícia de Columbus, uma operação secreta que procurava reduzir a prostituição em uma região da cidade publicou anúncios online para atrair pessoas interessadas em atividades sexuais mediante pagamento.

Na noite de sexta-feira, Snyder respondeu a um dos anúncios, marcando um encontro em um hotel. Ao chegar, ele pagou a um policial disfarçado e solicitou um ato sexual, segundo a polícia.

‌



O ex-lutador da Universidade Estadual de Ohio foi preso no local, mas liberado em seguida. Ele foi intimado a comparecer ao tribunal na próxima segunda-feira (19). Em Ohio, tanto a solicitação quanto a prática de prostituição são crimes.

Kyle Snyder é uma figura consagrada no wrestling, com três títulos mundiais e três campeonatos nacionais pela Ohio State. Recentemente, ele assinou com a Real American Freestyle, nova liga de luta livre liderada pelo ícone Hulk Hogan, que realizará seu primeiro evento em 30 de agosto, em Cleveland, segundo a agência Associated Press.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp