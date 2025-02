Múmias cheiram mal? Pesquisa diz que corpos mumificados do Egito Antigo têm perfume ‘doce’ Em vez de um odor fétido, cientistas descobriram que os itens arqueológicos exalam aroma “amadeirado” e até “picante” Internacional|Do R7 14/02/2025 - 11h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h45 ) twitter

Pesquisa revela que múmias do Egito Antigo têm cheiro 'doce', 'amadeirado' e 'picante' Divulgação/Cecilia Bembibre

Se você acha que as múmias cheiram mal, pode estar redondamente enganado. Uma nova pesquisa revelou que os corpos mumificados do Egito Antigo exalam, na verdade, um perfume agradável, descrito como “amadeirado”, “picante” e até “doce”.

A descoberta foi feita por cientistas do Colégio Universitário de Londres (UCL) e da Universidade de Liubliana, na Eslovênia, e publicada no prestigiado Jornal da Sociedade Química Americana (JACS, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (13).

A equipe estudou nove múmias, com até cinco mil anos, armazenadas no Museu Egípcio do Cairo, utilizando análises químicas e um painel de farejadores humanos. O estudo revelou notas de resinas como pinho, zimbro, mirra e olíbano, ingredientes essenciais na arte do embalsamamento.

“Ficamos surpresos com a agradabilidade desses cheiros”, disse Cecilia Bembibre, pesquisadora do Instituto UCL para o Patrimônio Sustentável, ao site de divulgação científica Technology Networks.

O processo de mumificação ia muito além da conservação do corpo. Para os antigos egípcios, o aroma era crucial. Fragrâncias agradáveis representavam pureza e divindade, enquanto cheiros desagradáveis eram sinais de corrupção.

“O cheiro pode nos contar sobre a posição social da múmia e revelar informações valiosas sobre os rituais da época”, disse Matija Strlič, professor da Universidade de Liubliana.

Como os cheiros foram identificados?

Pesquisadores utilizaram equipamentos para capturar as moléculas voláteis ao redor das múmias, mesmo sem tocá-las diretamente Divulgação/JACS

Os cientistas não podiam tocar as múmias diretamente, então usaram um método não invasivo para capturar as moléculas voláteis (ou seja, as que evaporam no ar e carregam os odores).

Segundo a pesquisa, eles utilizaram um equipamento chamado cromatógrafo de gás acoplado a um espectrômetro de massa. Esse aparelho funciona assim:

O ar ao redor das múmias é coletado e injetado no cromatógrafo;

Ele separa os diferentes compostos químicos presentes no ar; e

O espectrômetro de massa analisa cada substância para identificar quais moléculas são responsáveis pelo cheiro.

Além da análise técnica, os pesquisadores também contaram com um grupo de especialistas em aromas, chamados de painel de farejadores humanos. Eles foram treinados para descrever os odores em termos de qualidade (floral, amadeirado, picante etc.), intensidade (fraco, médio ou forte) e agradabilidade (cheiro bom ou ruim).

Os cientistas compararam os compostos químicos identificados com os cheiros descritos pelos farejadores. A partir das descobertas, agora eles podem:

Descobrir mais sobre os ingredientes e técnicas de mumificação;

Criar reconstruções do aroma das múmias para exposições imersivas em museus; e

Melhorar a conservação desses corpos antigos sem danificá-los.

Patrimônio olfativo

Mas a pesquisa não para por aí. Agora, os cientistas querem transformar essas descobertas em “paisagens olfativas” para exposições futuras. A ideia é contribuir para um “patrimônio olfativo”, para permitir que as futuras gerações tenham acesso a uma representação mais completa da cultura egípcia antiga.

Uma iniciativa semelhante foi feita em 2022, quando a pesquisadora Barbara Huber, do Instituto Max Planck de Geoantropologia, da Alemanha, recriou artificialmente o aroma de embalsamamento para uma exposição na Dinamarca.

Três anos depois, a equipe de Cecilia e Matija pretende seguir o mesmo caminho, criando experiências sensoriais imersivas para que o público possa “cheirar a história” de maneira inédita.