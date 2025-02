Tecnologia revela pintura oculta em obra de Picasso Imagem de uma mulher aparece sob a camada do quadro ‘Retrato de Mateu Fernández de Soto’ Internacional|Do R7 14/02/2025 - 11h32 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h42 ) twitter

Detalhe inusitado na obra de Pablo Picasso Divulgação/Courtauld Institute of Art

Uma nova camada do passado de Pablo Picasso veio à tona graças à tecnologia. Especialistas britânicos do Courtauld Institute of Art identificaram, sob a superfície de uma de suas pinturas, a imagem oculta de uma mulher que permaneceu escondida por mais de um século.

A obra em questão, “Retrato de Mateu Fernández de Soto”, foi criada em 1901, durante o chamado Período Azul do artista. Esse foi um momento de profunda transformação em sua arte, influenciado pelo suicídio de seu amigo Carlos Casagemas. Curiosamente, no canto superior direito do quadro, há uma representação do enterro de Casagemas, um detalhe que conecta a peça ao luto vivido por Picasso.

A descoberta foi possível através de exames com tecnologia infravermelha, que revelaram não apenas a figura feminina oculta, mas também vestígios de outra cabeça sob as camadas de tinta. Segundo Barnaby Wright, vice-diretor da Courtauld Gallery, já havia sinais de que algo estava por trás da pintura, perceptíveis nas texturas da superfície.

Essa nova revelação reforça a ideia de que Picasso frequentemente reaproveitava telas, criando múltiplas narrativas dentro de uma mesma obra. O público poderá conferir a descoberta na exposição que será inaugurada em 14 de fevereiro na Courtauld Gallery, em Londres.