Mundo tem 24 ‘superbilionários’: saiba quem são as pessoas com fortunas acima de US$ 50 bilhões Setores de tecnologia, varejo e petróleo dominam a lista, divulgada pelo ‘The Wall Street Journal’ Internacional|Do R7 01/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elon Musk encabeça lista de superbilionários, com patrimônio de US$ 419,4 bilhões Arquivo pessoal Elon Musk

Um grupo ultrasseleto de 24 pessoas no mundo acumula fortunas acima de US$ 50 bilhões (ou R$ 292,4 bilhões), segundo um levantamento da empresa de inteligência patrimonial Altrata, divulgado pelo The Wall Street Journal. No topo da lista está Elon Musk, dono da Tesla, com um patrimônio estimado em US$ 419,4 bilhões.

Juntos, esses superbilionários somam US$ 3,3 trilhões (ou R$ 19,3 trilhões), o equivalente ao Produto Interno Bruto da França.

Em fevereiro, eles detinham 16% de toda a riqueza dos bilionários, um crescimento expressivo em relação aos 4% registrados em 2014. Entre eles, 16 possuem mais de US$ 100 bilhões — pertencentes à categoria dos centibilionários.

A maior parte fez fortuna no setor de tecnologia ou teve os negócios impulsionados pelos avanços da área. Entre os dez mais ricos, seis têm ligação direta com o setor.

‌



Veja quem são os superbilionários e onde ele investem suas fortunas:

1 - Elon Musk (US$ 419 bilhões)

Fundador da Tesla, da SpaceX e de outras empresas, acumulou fortuna com inovação em tecnologia e transporte. Lidera projetos de inteligência artificial e exploração espacial. Conduziu a aquisição do Twitter em 2022.

‌



2 - Jeff Bezos (US$ 264 bilhões)

Criou a Amazon em 1994, expandindo-a para ecommerce, tecnologia e mídia. Investiu na Blue Origin para exploração espacial. Deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021.

‌



3 - Bernard Arnault (US$ 239 bilhões)

Comanda a LVMH, maior conglomerado de luxo do mundo. Expandiu o portfólio da empresa com marcas icônicas, como Louis Vuitton e Dior. Atua na sucessão do grupo envolvendo seus filhos.

4 - Lawrence Ellison (US$ 237 bilhões)

Fundou a Oracle em 1977, consolidando-se no setor de software corporativo. Atua no conselho da Tesla e investe em tecnologia e biomedicina. Possui propriedades de alto valor, incluindo a ilha de Lanai.

5 - Mark Zuckerberg (US$ 221 bilhões)

Fundou o Facebook em 2004, transformando-o na Meta, focada no metaverso. Expandiu a empresa com aquisições como Instagram e WhatsApp. Investe em inteligência artificial e realidade virtual.

6 - Sergey Brin (US$ 161 bilhões)

Cofundou o Google em 1998, impulsionando a Alphabet, holding que controla a empresa. Trabalhou em avanços de inteligência artificial e inovação tecnológica. Permanece como acionista e conselheiro.

7 - Steve Ballmer (US$ 157 bilhões)

Foi CEO da Microsoft entre 2000 e 2014, expandindo a empresa para serviços na nuvem. Proprietário do Los Angeles Clippers, investe em tecnologia e esportes. Atua em projetos de impacto social e dados governamentais.

8 - Warren Buffett (US$ 154 bilhões)

Comanda a Berkshire Hathaway, apostando em diversos setores. Defensor do investimento a longo prazo, doa parte da fortuna para filantropia. Segue ativo nos negócios, com 94 anos..

9 - Jim Walton (US$ 118 bilhões)

Herdeiro do Walmart, integra o conselho do Arvest Bank. Mantém investimentos na holding da família. Apoia iniciativas de educação nos EUA.

10 - Rob Walton (US$ 114 bilhões)

Ex-presidente do Walmart, dirigiu a empresa por mais de 20 anos. Investe em esportes, sendo proprietário do Denver Broncos. Atua na administração da fortuna familiar.

11 - Amancio Ortega (US$ 113 bilhões)

Fundou a Inditex, dona da Zara, consolidando um império no varejo de moda. Expande investimentos em imóveis de alto padrão. Mantém perfil discreto e gestão familiar da empresa.

12 - Alice Walton (US$ 110 bilhões)

Herdeira do Walmart, gosta de filantropia e artes. Criou o Crystal Bridges Museum of American Art. Investe na modernização do ensino nos EUA.

13 - Jensen Huang (US$ 108 bilhões)

Fundador e CEO da NVIDIA, impulsionou o avanço das GPUs. Lidera a empresa na corrida da inteligência artificial. Expande negócios para setores como automotivo e data centers.

14 - Bill Gates (US$ 106 bilhões)

Cofundou a Microsoft e consolidou sua liderança no setor de software. Dedica-se à Fundação Gates, focada em saúde e educação. Mantém investimentos em tecnologia e sustentabilidade.

15 - Michael Bloomberg (US$ 103 bilhões)

Fundou a Bloomberg LP, referência em dados financeiros. Foi prefeito de Nova York entre 2002 e 2013. Atua em filantropia e causas ambientais.

16 - Larry Page (US$ 101 bilhões)

Cofundou o Google, impulsionando a Alphabet. Investe em inovação, incluindo carros voadores e inteligência artificial. Permanece como acionista e membro do conselho.

17 - Mukesh Ambani (US$ 91 bilhões)

Comanda a Reliance Industries, expandindo-se para energia, telecomunicações e varejo. Lidera a digitalização da Índia com a Jio. Investe na transição para energias renováveis.

18 - Charles Koch (US$ 67 bilhões)

Dirige a Koch Industries, conglomerado com atuação global. Influente no cenário político e econômico dos EUA. Investe em iniciativas educacionais e sociais.

19 - Julia Koch (US$ 65 bilhões)

Herdeira da Koch Industries, administra a fortuna da família. Atua em filantropia, focando saúde e artes. Mantém investimentos estratégicos no grupo empresarial.

20 - Françoise Bettencourt Meyers (US$ 62 bilhões)

Herdeira da L’Oréal, preside o conselho da empresa. Expande os negócios de cosméticos globalmente. Atua em filantropia e preservação cultural.

21 - Gautam Adani (US$ 61 bilhões)

Fundador do Adani Group, investe em infraestrutura, energia e logística. Expande operações em portos e aeroportos. Foca a transição para energias limpas.

22 - Michael Dell (US$ 60 bilhões)

Fundou a Dell Technologies, consolidando-a no setor de computação. Expandiu os negócios para soluções corporativas e armazenamento de dados. Investe em tecnologia e inovação.

23 - Zhong Shanshan (US$ 58 bilhões)

Comanda a Nongfu Spring, gigante de bebidas na China. Atua no setor farmacêutico com investimentos em biotecnologia. Mantém perfil discreto e gestão direta dos negócios.

24 - Prajogo Pangestu (US$ 55 bilhões)

Lidera a Barito Pacific, com negócios em energia e petroquímica. Expande investimentos em recursos naturais e infraestrutura. Atua no crescimento do setor industrial na Indonésia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5